中國動畫狼不抓羊了 業者：已開啟「羊狼和平新時代」

中國知名動畫《喜羊羊與灰太狼》，灰太狼不再捉羊了。業者稱，因為現在已經開啟「羊狼和平新時代」。（取材自澎湃新聞）

據上海《澎湃新聞》報導，針對有網友反映中國知名動畫《喜羊羊與灰太狼》裡，灰太狼已經不捉羊了，對於童年動畫變調心裡很不是滋味。對此，《喜羊羊與灰太狼》的製作公司表示，2019年播出的《羊村守護者》已經正式開啟「羊狼和平新時代」，這樣的故事更能「扣人心弦」。

報導稱，今年10月有中國網友在人民網「領導留言板」上向廣州市委書記反映，建議新版《喜羊羊與灰太狼》動畫片恢復成舊版。這名網友稱，新版《喜羊羊與灰太狼》已經變調了，和第一部毫無關聯，畫風特別幼稚，每一個角色新舊性格差別太大。

網友表示，這部動畫最大的衝突就是狼羊衝突，現在變成和平之後還看什麼？「這不綏靖思維嗎？」希望《喜羊羊與灰太狼》能早日恢復原版劇情和畫風。

對此，製作公司、廣東原創動力文化傳播有限公司近日回覆稱，《喜羊羊與灰太狼》一直以來都秉承「寓教於樂」的創作原則，「幽默」、「情感」、「正能量」是其內容基因。

同時，《喜羊羊與灰太狼》系列也是一個不斷成長的動畫作品，從2005年至今，無論在故事創意、畫面風格還是表現形式上，都一直在尋求創新和突破，希望給大家呈現多元化的故事內容，甚至打破連續十幾年的「狼抓羊」的經典模式。

該公司稱，2019年播出的《羊村守護者》已正式開啟「羊狼和平新時代」，並且從經典的單元劇改為連續劇的敘述模式。相對於以往單元的故事，現在連續的故事更能扣人心弦，主線、主題更清晰。

廣東原創動力文化傳播有限公司強調，一部好的作品除了有故事性和畫面技術外，也需要傳遞給觀眾綠色正能量和成長的力量，寓教於樂，這也是《喜羊羊與灰太狼》一直堅持的。