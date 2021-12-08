奔波3000公里下溶洞12次 救狗行動數億人圍觀

獲救之後的小狗。(取材自中國青年報)

雲南曲靖一處天然溶洞內，有一隻狗受困了六年多，經村民披露，相關話題登上各大社交平台的熱搜榜單，進而引發一場全中國數億人關注的救援行動，這場營救行動持續了一個多月，救援者往返3000公里，下洞超過12次，最後終於將狗救出。

來源：YouTube

中國青年報報導，10月裡的一天，曲靖市富源縣黃泥河鎮丫巴寨村村民劉伍兵穿過村子去扔垃圾，有人告訴他，「溶洞裡的那隻狗」又開始叫了。

劉伍兵朝洞口吹了聲口哨，洞裡馬上傳來回應似的狗叫聲。他回憶，當時覺得「狗好可憐」「想把它弄上來」。

有村民說，狗是六年前掉進洞的，一位老人告訴劉伍兵，自他記事起，從沒見有人下過洞，他也想救狗，但「洞太深了」。

10月27日，劉伍兵和兩個村民找來一只大竹籃，用60米長的繩子繫好，籃裡放上肉，慢慢垂到洞裡，希望能夠將狗引進竹籃吊上來。竹籃停止下墜後，繩子還剩下五米左右，幾個人估計，洞穴高約50多米。狗沒進籃子。

劉伍兵隨後在抖音 發了段視頻，宣告「第一次救助」失敗， 視頻發布之後，不少網友對小狗能在洞裡存活六年感到訝異。

該話題在微博 的閱讀量超過2.8億。有人給救援人員寄工具，有人給狗寄糧，還有人打包票稱，「救狗花的錢我來出」。「救人都沒這麼大動靜。」一位參與救援的人員感到費解。

從左至右：劉伍兵、盧雙發、王紅傑。（取材自中國青年報／受訪者供圖）

其中，有一個人留言回覆：「聯繫我，我們去救牠。」留言者名叫王紅傑，家住雲南文山。11月13日傍晚，王紅傑、盧發雙和來自文山的一位女救援人員朱禮節，帶著相關工具，從文山驅車前往丫巴寨村。兩地相距700多公里，他們開了大約七小時。他們先後五次進入洞穴，但都失敗了。

盧雙發在溶洞底部。（取材自中國青年報／受訪者供圖）

11月27日，三人再次從文山趕往曲靖，多次下洞救援，劉伍兵也再一次打開了直播。 經過一番努力終於救到狗了，離開溶洞的狗，「半夜2時多，牠在雨水裡冷得發抖，渾身冒著熱氣。」救援者後來回憶，那一晚，狗出奇地安靜。劉伍兵後來收養了狗，他再也不敢把狗帶到溶洞邊，不能讓它再跳回去了。