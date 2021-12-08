「親愛的」孩子找到了 兒被拐14年「過得好」 生父放下怨恨

回鄉的孫卓被鄉親們團團圍住，孫卓表示鄉親們對他回鄉的歡迎太熱情了。（視頻截圖）

電影 「親愛的」原型人物孫海洋6日找回丟失14年的兒子孫卓，賺人熱淚。外界關注孫卓的養父母是否應被追責？孫海洋坦承，「以前沒找到孫卓的時候，曾怨恨過他的養父母；但見到孫卓後，看到他過得很好，就放下了怨恨。」

關於尋親案的追責，澎湃新聞報導，該事件中，除了正在生病的孫卓養父，孫卓的養母及另一名被拐孩子符建濤的養父母，被採取強制措施取保候審。

律師分析，此案是否追責的關鍵點，在於養父母是否存在「收買」的行為。根據中國刑法規定，涉案父母對於兒童如沒有虐待行為，獲得被拐兒童和親生父母諒解的，是可以從輕處罰的。

但比電影更讓人悲傷的是，孫卓因為已經忘了童年記憶，目前決定不和親生父母同住，只想回到向人口販子買他的養父母身邊，引發中國網友兩派論戰。

多數網友表示對於孫卓的淡然，無法理解「養父母給的愛，親身父母也能給，甚至會給的更多！孩子的選擇讓人失望，這不是領養被拋棄的孩子，這是拐賣啊，這種親情是建立在犯罪和一家人十幾年的痛苦之上，這種親情本身就是不純粹的，是罪惡的啊！」

不過也有人緩頰，「可以給養父母判刑啥的，但是太苛責孩子沒必要吧，孩子也是受害者啊，當了14年父母的突然說不是你親父母，我靠，是我都要崩潰了。」

此外，極目新聞報導，找到失蹤14年的兒子，孫海洋沉重的指出，14年57天，這是孫卓離開我們的準確時間。這些年來我找孩子找得太累了，走遍了大半個中國，很多人問我去過哪些地方，我只記得新疆、西藏沒有去，東北、山東、河南、福建等地我都去過，福建不知去了多少次。

孫海洋說，直到6日早晨，公安 部門接我去，說找到孩子了，我抱住他的時候，心才安定下來，當場痛哭起來，第一時間就想把這個好消息打電話告訴我母親，這些年來她也承受了巨大的痛苦。

孫海洋說，「在尋子過程中遇到過很多騙子，我不恨他們，我最怕的是沒有人聯繫我，那說明沒人注意到我的尋子信息。如果有騙子聯繫我，那至少說明有人注意到了我的尋子信息，我會感到很高興。我告訴對方，如果他能幫忙找到孫卓，我會付錢的。」

孫海洋說，「我希望兒子回到我們身邊，在深圳讀書，他對我一點記憶都沒有。我問他，記不記得小時候家裡做包子、我帶他坐地鐵 的事？他說不記得。他想回山東讀書，那家人對他很好，沒有打過他罵過他，也沒有把他慣壞。他很懂事，見到我後抱住我的時候安慰我，『爸爸，沒事。』」