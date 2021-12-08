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「親愛的」孩子回湖北老家團圓 奶奶抱著哭

中國新聞組／北京8日電
奶奶緊緊抱住孫卓，喜極而泣。（視頻截圖）
奶奶緊緊抱住孫卓，喜極而泣。（視頻截圖）

電影「親愛的」原型人物孫海洋終於找回兒子，被拐14年的孫卓回到位於湖北監利老家與爺爺奶奶相見，一家人吃了這頓遲到14年的團圓飯，孫卓說，從沒見過這麼盛大場面。被問及是否看過以你父親找你的故事為原型所拍攝的電影「親愛的」？他表示，還沒計畫去看，怕看的時候太痛苦。

九派新聞報導，7日中午，在湖北監利縣，孫卓的爺爺奶奶翹首以盼，家中布置了20桌酒席，鄰里們紛紛前來幫忙打掃衛生迎接，臉上洋溢著喜悅。

大家都知道，孫家丟了14年的孫子就要回來了。孫家人為這一天的來到準備了很多，邀請舞龍隊表演慶祝，逢人發放喜糖、散菸。孫卓下車步行回家的路上，父親孫海洋一直摟著孫卓。孫卓不斷回報陌生人以微笑。進家門後，孫卓和家人徑直上了二樓。

警方勸解圍觀者不要再跟進。大家久久不願散去，院子、客廳裡擠滿了看熱鬧的人，還有人站在椅子上。幾分鐘後，孫卓出現在二樓陽台，他輕輕揮手，向大家打招呼。

極目新聞報導，孫卓說，從小到大，從來沒有看到這麼盛大的場面，感覺特別震撼，他們幾乎是把我抬著走的，我太受寵若驚了。

孫卓被找回，爺爺一直難掩激動。（視頻截圖）
孫卓被找回，爺爺一直難掩激動。（視頻截圖）

孫卓表示，知道自己被收養的事實後，對養父母的感情沒有什麼變化，沒有產生過恨意，兩邊都是我的父母。

孫卓說，「對於廣大網友，不管他們說什麼，應該都是出於好意，首先謝謝大家。每個人都有自己的想法，有人覺得我該留在深圳，有人覺得該回到山東，他們不管理不理解我，我都沒有權利去改變他們的想法，即便他們說了一些不中聽的話。我在兩邊父母這裡都受到滿滿的愛，親生父母找了我十多年，非常辛苦，養父母養育了我十多年，也很辛苦，那邊的朋友、回憶這些東西都不是一時半會能割捨的。關於我是回去還是留下，一時半會讓我作出決定，對於我來說其實有點困難，我還需要再考慮一下。」

至於今後有什麼打算？孫卓表示，還是要和兩邊的父母商量一下再決定。兩邊都是父母，也說不清楚誰輕誰重，該讀書讀書，該學習學習，以後有時間就兩邊串串門，見一見。

祖孫三代和眾多親屬一起吃了一頓團圓飯。（視頻截圖）
祖孫三代和眾多親屬一起吃了一頓團圓飯。（視頻截圖）

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