無人艇專家…80後美女教授 當選歐洲自然科學院士

39歲的上海大學教授彭豔研發水下無人艇十年，新近當選歐洲自然科學院院士。（取材自推特）

中國科學報報導，歐洲自然科學院公布，中國四名科學家新近當選2021年歐洲自然科學院院士，歐洲自然科學院主席Tyminskiy Vladimir教授向當選外籍院士祝賀。

澎湃新聞報導，當中來自上海大學的彭豔教授還是一名「80後」，她於1982年6月出生，教授，博士生導師，是中國教育部 海洋智慧無人系統裝備工程研究中心常務副主任、上海大學無人艇工程研究院院長，上海大學人工智慧 研究院執行院長，研究方向為海洋智慧無人艇裝備、振動能量收集技術與部元件、裝備自供能部元件等，獲國家青年拔尖人才等榮譽稱號等。

報導稱，彭豔的研究成果近五年獲得國家和上海市的多項科技進步、技術發明一等獎、二等獎等10餘個獎項；並發表國內外頂級期刊等論文30餘篇；授權國家發明專利70餘項。

報導稱，彭豔一直致力於海洋智慧無人艇裝備、海洋感測器的研究工作，帶領團隊研製了「精海」九個系列無人艇（寓意精衛填海），搭載在海監船、海巡船、雪龍號，在東海、黃海、南海、南極執行大量任務。

「精海」系列無人艇作為大陸第一艘在南海、第一艘在南極、第一艘在東海作業的無人艇，進行20多次南海島礁探測，為填礁造島提供資料支援、在南極羅斯海為雪龍號首次找到錨地、完成桑吉號海上重大溢油探測與處置、獲得了中國第一個無人艇的國家技術發明獎、被大陸國家基金委選為建委以來10大科技成果；得到了國際認可，隸屬美國國會的美中經濟和安全評議委員會在2016年報告指出：中國在無人艇領域取得了進步，其中最令人矚目的是中國的精海系列。

彭豔在一次公開演說中表示：「經常有人問我們，為什麼選擇了用10年的時間做海洋無人艇。不知大家是否記得，125年前中日甲午海戰，裝備落後導致致遠艦沉沒，開啟了中國近代國恥。我們沉痛的看到，炮彈裡面裝的是沙石，作為動力的鍋爐由於清政府經費壓縮年久失修。鄧世昌等愛國人士縱有一腔熱血，怎能報國？這一幕深深刺痛了我們，裝備弱則國弱，痛定之下而思痛之恨，居雖安之而豈敢忘危。科技是海洋強國的核心競爭力，10年前我們組建了精海團隊，寓意用精衛填海的精神，打造出精確執行海上任務的無人艇」。

她說，從關鍵技術突破到工程應用，需要大量的海上試驗。十年間精海團隊大量時間在海上。海上環境惡劣，需要不怕冷風吹、海水泡，忍得住暈船，耐得住寂寞。工作的常態是一邊吐得昏天暗地，一邊堅持完成調試任務。這就是「精海」團隊，她們的平均年齡只有32歲。這十年中，酸甜苦辣鹹都有過，但是做出最先進最實用的海洋裝備，一直是引領大家努力向前走的那一束光。