秘書狂讚老闆「開天眼」 網：職場馬屁天花板
讓7旬大爺3年消費235萬（人民幣，下同，約36萬美元）的上海文峰美容美髮公司再次出圈。該公司總裁秘書在公司官方公眾號上發文誇讚老闆，稱其老闆陳浩「有天眼」，掌握萬物之規律，是首屈一指的360行狀元大滿貫等。秘書把總裁吹到了天上，不只網友「圍觀」，官媒也評論，「職場馬屁天花板出現」。
來源：YouTube
綜合媒體報導，上海文峰公司因為消費者投訴較多，上海消保委已兩次約談，並向社會警示，該公司商業模式或暗藏重大風險。
近日，上海文峰公司總裁秘書在公司官號發文狂讚老闆的文章衝上微博熱搜。文章中，總裁陳浩被描述成「吃穿用住都不奢靡」「一心撲在工作上」的人。文中稱，「浩哥每天第一個來，最後一個走；衣服都是淘寶買的，一年才做一回新西服，感覺他衣服多，是因為會搭配；十年前買的一套別墅也是空在那裡；車是開了十年的」。
文中還描述浩哥為一代「神人」，「掌握萬物之規律」「凡事只要過了他的眼睛和大腦，一切都會變得通透」「是首屈一指的360行狀元大滿貫」「方略實在是太牛了，這些知識到哪裡都學不到，他的邏輯性、連貫性、完整性實在是無可挑剔」。
這篇文章被網友稱為「彩虹屁的天花板」。但也有不少網友質疑，如陳浩住在公司，但為何會「第一個來，最後一個走」？又如，秘書稱陳浩全年無休，但每逢春節卻要去三亞。對此，秘書的解釋是，他是打著旅遊的旗號出去探索。
還有陳浩的車是開了10年的寶馬7系，現在車存在很多毛病，但後面又稱陳浩剛買了新車。秘書的解釋是，這是陳浩為讓自己母親多出門走走看看。
新京報署名文章評論，一、兩個馬屁吹不倒公司，可一面把員工培養成阿諛奉承的「牆頭草」，一面侵害消費者權益，這樣的企業注定難言長久。
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