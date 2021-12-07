秘書狂讚老闆「開天眼」 網：職場馬屁天花板

一篇名為《秘書眼中的上海文峰美容美髮集團總裁陳浩》的文章，引發熱議。（官網截圖）

讓7旬大爺3年消費235萬（人民幣，下同，約36萬美元）的上海文峰美容美髮公司再次出圈。該公司總裁秘書在公司官方公眾號上發文誇讚老闆，稱其老闆陳浩「有天眼」，掌握萬物之規律，是首屈一指的360行狀元大滿貫等。秘書把總裁吹到了天上，不只網友「圍觀」，官媒也評論，「職場馬屁天花板出現」。

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綜合媒體報導，上海文峰公司因為消費者投訴較多，上海消保委已兩次約談，並向社會警示，該公司商業模式或暗藏重大風險。

近日，上海文峰公司總裁秘書在公司官號發文狂讚老闆的文章衝上微博 熱搜。文章中，總裁陳浩被描述成「吃穿用住都不奢靡」「一心撲在工作上」的人。文中稱，「浩哥每天第一個來，最後一個走；衣服都是淘寶買的，一年才做一回新西服，感覺他衣服多，是因為會搭配；十年前買的一套別墅也是空在那裡；車是開了十年的」。

文中還描述浩哥為一代「神人」，「掌握萬物之規律」「凡事只要過了他的眼睛和大腦，一切都會變得通透」「是首屈一指的360行狀元大滿貫」「方略實在是太牛了，這些知識到哪裡都學不到，他的邏輯性、連貫性、完整性實在是無可挑剔」。

這篇文章被網友稱為「彩虹屁的天花板」。但也有不少網友質疑，如陳浩住在公司，但為何會「第一個來，最後一個走」？又如，秘書稱陳浩全年無休，但每逢春節卻要去三亞。對此，秘書的解釋是，他是打著旅遊的旗號出去探索。

還有陳浩的車是開了10年的寶馬7系，現在車存在很多毛病，但後面又稱陳浩剛買了新車。秘書的解釋是，這是陳浩為讓自己母親多出門走走看看。

新京報署名文章評論，一、兩個馬屁吹不倒公司，可一面把員工培養成阿諛奉承的「牆頭草」，一面侵害消費者權益，這樣的企業注定難言長久。