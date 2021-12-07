電影《親愛的》真人版 被拐14年的小孩終回家

繼電影 「失孤」原型郭剛堂之後，「親愛的」原型孫海洋也找到了兒子。12月6日13時許，在深圳、聊城兩地公安 見證下，孫海洋夫婦在深圳CID大廈見到了自己被拐14年的兒子「小卓卓」。一家人相擁哭泣，久久不願鬆開。至此，備受關注的14年尋子故事劃上一個圓滿的休止符。

來源：YouTube

綜合媒體報導，在現場，山東省聊城市陽谷縣公安局民警葉爭宣讀了DNA比對鑒定報告書，確認了孫海洋夫婦與孩子孫卓DNA比對成功。

據央視視頻，認親現場，原本淡定的孫海洋，在真實擁抱到孫卓的那一刻再也繃不住了，吶喊、嘶吼、放聲大哭，場面催人淚下。

孫海洋隨後在朋友圈分享喜悅：「十四年又五十七天後，他已比媽媽高出一個頭，還給我帶來了土特產。他就是我們大家這麼多年一直努力尋找的孫卓」。

深圳市公安局刑事偵查局一大隊副大隊長朱江表示，目前已經抓獲涉嫌拐賣小卓卓的嫌疑人吳某某，案件正在進一步深挖擴線。

2007年，4歲的小卓卓被一陌生男子拐走，從此與親生父母失聯。十幾年來，孫海洋沒有停止過尋找兒子。他到處散發傳單，懸賞人民幣20萬（約3.14萬美元）尋求線索，自己的店舖也掛上了懸賞招牌。孫海洋尋子的消息傳遍大街小巷，隨後，陳可辛導演 以此為原型拍攝了電影「親愛的」。該片是2014年出品的一部打拐題材電影。

據了解，2004年12月19日，廣東省茂名市楊某青夫婦到深圳羅湖公安機關報警，稱兒子楊某弟（時年3歲）於當天上午在家附近失蹤。2007年10月10日，湖北省監利縣孫某飛（別名：孫海洋，電影「親愛的」原型人物之一）到深圳南山公安機關報警，稱兒子孫卓（時年4歲）前一天在幼兒園附近失蹤。同年12月28日，廣東省深圳市彭某英到南山公安機關報警，稱兒子符某濤（時年4歲）當天下午在家附近失蹤。

三宗案件發生後，深圳市公安機關先後成立專案組偵辦案件。專案組於今年9月至11月期間，先後發現並確認兩名山東籍男子和一名湖北籍男子為當年被拐的符某濤、孫某、楊某弟。發現相關線索後，專案組迅速派員赴山東、湖北開展順線追蹤、破案解救工作。在掌握相關犯罪事實和證據基礎上，公安機關成功將吳某龍等九名犯罪嫌疑人抓獲歸案，目前相關案件正在進一步偵辦中。

小檔案：「親愛的」講述尋親

2007年，4歲的孫卓被拐，十幾年來，孫海洋到處發傳單，懸賞20萬尋線索，自己店舖也掛上懸賞招牌。孫海洋尋子消息傳遍大街小巷。隨後，陳可辛導演以此為原型拍攝打拐題材電影「親愛的」，由黃渤、張譯等主演。