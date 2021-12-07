幾周前才知身世…被拐兒選擇養父母 決定「不回家」

孫海洋夫婦在深圳CID大廈見到了自己被拐14年的兒子「小卓卓」，一家人相擁哭泣。（取材自微博）

孫海洋被拐的兒子孫卓表示，是幾周前才知道自己的身世，但他說會留在養父母身邊。孫卓的決定不讓人意外，劉德華主演的「失孤」原型主角郭剛堂今年7月終於與失散24年的兒子郭振團聚，但郭振選擇了繼續與養父母生活，當時郭剛堂表示接受，「命運給的痛，由他一人承受」。

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綜合媒體報導，孫卓表示，前幾個星期才得知自己是被拐的。「突然老師就把我叫出來，我還以為我犯什麼事了，然後他們就把我叫到辦公室裡，進去看見兩個人（警察 ），上來就跟我握手，非常友好那種。我當時很蒙，就是腦子一片空白。」

「當時一點都不相信。」孫卓說，他們突然告訴他不是父母親生的，讓他非常震驚，說不出是高興還是傷心，好像愣住了在那裡。他們給他看他小時候的照片，雖然很小，但他一眼看上去，覺得這個人是他。

孫卓現在山東聊城市陽谷縣學習和生活，家裡有他和養父母以及兩個姊姊。據孫卓介紹，他姊和養母長得很像，但他和養母長得不像。小時候，大姊經常跟他說他是撿來的，沒想到這居然是真的，「小時候只是開玩笑，兩個姊姊對我都很好」。

在談到和親生父母見面一事時，孫卓說，「其實我心裡有點愧疚，壓力比較大。」他很感謝這麼多年來，親生父母一直堅持在找自己。但他同時表示，不會留到親生父母那邊，孫卓也感覺到「他們應該會很失望吧」。

孫卓認為，現在的父母不管怎樣，養了他十幾年。對於孫卓來說，找到親生父母，是「現在多了一個家，這邊是我的父母，那邊也是」。但這樣的結果，可能會二次傷了親生父母的心。很多網友對這個結果也表示不能接受，認為養父母只是看中孫卓是個男孩，就算對孫卓再好，也改變不了讓孫海洋夫婦心痛了十幾年的事實，呼籲對於買家嚴懲。