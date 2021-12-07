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另一被拐童 帶著記憶生活14年 還記得原來名字

中國新聞組／北京7日電
在孫海洋找回兒子後，另一名男孩符建濤被尋獲的消息，也引發外界關注。圖為孫海洋父子認親現場。（取材自荊楚網）
在孫海洋找回兒子後，另一名男孩符建濤被尋獲的消息，也引發外界關注。圖為孫海洋父子認親現場。（取材自荊楚網）

在電影「親愛的」原型故事當事人孫海洋，成功找回兒子孫卓後，另一名男孩符建濤被尋獲的消息，也引發外界關注，符建濤帶著被拐記憶生活了14年。警方查獲，發現孫卓和符建濤兩孩子，竟都是被同一個人拐走的。

2007年10月9日19時許，孫海洋的4歲兒子孫卓在深圳白石洲失蹤。附近的監控視頻顯示，一名陌生男子給孫卓買東西給吃，給玩具車玩，隨後帶走孫卓。同年12月28日，4歲的符建濤也在深圳南山區某小區走失。多年來，孫海洋夫妻曾和符建濤的父母一起尋子。

2021年1月，公安部部署開展為期一年的「團圓」行動，全面查找失蹤被拐兒童。廣東省也將上述兩起案件納入重點進行攻堅。9月，一條線索出現，山東聊城一男子，與符建濤高度相似。

深圳市公安局刑警支隊打拐民警盧保磊和同事們立即趕往山東，採集了男孩血樣，人找到了，該男孩說：「叔叔，我知道你們是警察，我是被拐來的，我還記得我的名字。」

也許是因為口音的原因，他把自己的名字記成「胡建濤」。男孩記得，家裡是開小賣店的，他還記得母親給他買的糖果的牌子。

民警告訴男孩，他真實的名字叫符建濤。符建濤拿出手機檢索，搜到了彭冬英在網絡上發布的尋親信息，不一會兒，他直接把電話給彭冬英打了過去：「媽，我是符建濤。」

接到電話的彭冬英以為又是一個騙子，電話裡那孩子說：「媽媽，你還記得嗎，小的時候我跟哥哥去動物園玩，我們把蛇搭在哥哥的脖子上，我抓著蛇的尾巴。」彭冬英想起，這張照片她至今還保留著。

那孩子還說：「上學的時候，我不願意起床，媽媽你就拿幾塊糖，放在我伸手夠不到的地方，那樣我就起床了，你還記得嗎？」盧保磊告訴她，孩子找到了。靠著男孩驚人的記憶力，案件嫌疑人、他如今的「三叔」吳某龍浮出水面。

據南方都市報報導，今年中國公安部舉行「團圓行動」DNA比對會戰，意外發現符建濤的線索，並成功找回了符建濤。符建濤接受採訪時表示，自己對被拐有記憶，也曾想過尋找親生父母。之後，警方調查發現，符建濤的「三叔」吳某某與孫卓被拐案的嫌疑人高度相似。

經警方調查，當年，吳某某在深圳城中村附近做保安，先後把孫卓和符建濤帶到東莞。因吳某某的二哥沒有兒子，吳某某便把符建濤送給了二哥，又把孫卓送給了另一名一心求子的親戚。

據公安部官網12月6日發布的文章，除了前述孫、符兩家的兒童被拐案件，警方還幫助楊某青夫婦尋回了兒子楊某弟。

公安 警察 動物園

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