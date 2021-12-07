YYDS、破防、絕絕子 列中國十大網絡用語

中國「2021年度十大網絡用語」6日公布，依次為：覺醒年代、YYDS（「永遠的神」拼音縮寫）、雙減、破防、元宇宙 、絕絕子（太絕了、太好了）、躺平、傷害性不高，侮辱性極強、我看不懂，但我大受震撼、強國有我。

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據「商務印書館」微信公號消息，「2021年度十大網絡用語」是基於國家語言資源監測語料庫（網絡媒體部分），採用「以智能信息處理技術為主，兼顧領域專家意見和相關站點收錄情況」的方式獲得的。監測語料庫包含視頻彈幕、網絡論壇、新聞等不同媒體形式的語言資源。其中，本次發布涉及的視頻彈幕數據約11億條，字符數超過100億；網絡論壇數據包含約35萬條帖子，字符數超過3億。

2021年是中國共產黨 成立100周年，電視劇「覺醒年代」回溯了中國共產黨的孕育和創立過程，講述了早期中國共產黨人探尋真理、引領中華民族覺醒的奮鬥歷程。當代青年肩負著傳承紅色基因和建設社會主義現代化強國的重任，「強國有我」的誓言體現著青年人的擔當和信念。

新時代是奮鬥者的時代，「躺平」只當是奮鬥征途中的小憩，是為了積聚能量再出發，並不是當代人的日常生活狀態。相信生活中那些讓人「破防」的拚搏瞬間，將繼續感動和激勵著大家。教育 是國之大計、黨之大計，黨中央作出「雙減」重要決策部署，進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，促進學生全面發展和健康成長。

2021年東京奧運期間，中國運動員在射擊、跳水、舉重、乒乓球等多個項目的突出表現，贏得全網「YYDS」的刷屏喝采。近年來，新的科技概念不斷出現，「元宇宙」描繪的虛實結合的社會生活形態令人嚮往，不少網友表示「我看不懂，但我大受震撼」。幽默是網民日常交流的重要元素，諸如「加油，你差點就追上我了」等「傷害性不高，侮辱性極強」的語句深受網友喜愛。對於綜藝節目中自己喜歡的選手，粉絲們直呼「絕絕子」為其加油。透過十大流行網絡用語，一幅幅鮮活生動的網絡語言生活畫面躍然紙上。