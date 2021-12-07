我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登也曾唸錯 變種病毒「Omicron」到底怎發音？

全校男生都跑不過她 杭州11歲女學霸被讚「閃電俠」

中國新聞組／杭州7日電
吳劉雅一雙快腿，連全校男生比跑不過她。（取材自錢江晚報）
吳劉雅一雙快腿，連全校男生比跑不過她。（取材自錢江晚報）

杭州西湖區三墩小學蘭里校區的11歲小女生吳劉雅，在11月結束的杭州市西湖區第五十一屆中小學生田徑運動會上，一人包攬了400米和800米兩項冠軍，其中，400米的奪冠成績1分02秒83，達到了國家二級運動員水平，獲師生們讚譽是「閃電俠」。

錢江晚報報導，800比賽米的比賽中，小吳同學一騎絕塵。「太快，全校的男生都跑不過她」。這個成績有多了不得？從學校體育教研組組長倪曉龍激動的神情中可略知一二，「吳劉雅是這次西湖區中小學田徑運動會小學組比賽中唯一一個達到國家二級運動員水平的選手。」倪曉龍不由自主地提高了聲音，當天參加比賽的是來自55所學校的小飛人，其中400米的參賽選手有109人，吳劉雅是最快的那一個。

小吳同學不光是這場運動會小學組裡的唯一一個國家二級達標選手，還是三墩小學歷史上第一個達到國家二級水平的學生，當了20多年體育老師的倪曉龍一說起這個，滿滿都是驕傲。

當被問「班上男生都跑不過她吧？」倪老師馬上接口道：「別說是班級、年級了，是我們整個校隊，都跑不過她。田徑隊跑800米訓練，她一個人遙遙領先，能領先其他人50米這麼多。」

吳劉雅不光跑步厲害，學習也是數一數二的，「她幾乎每個學期都是三好學生，只有五年級時因為視力下降沒評上，其他學期一次不落。」說起女兒，媽媽吳勝娟一臉的驕傲，她還捧出了一本女兒的紀念冊，這本紀念冊裡頭滿滿當當都是各種獎狀。加入田徑隊訓練，吳勝娟說：「能鍛鍊身體，挺好的」，只是沒想到，女兒跑得這麼快。

運動員

上一則

香港高房價有解？ 地產商響應「共同富裕」5折試點賣房

延伸閱讀

北京稱美外交抵制冬奧「自作多情」：他們未受邀請

北京稱美外交抵制冬奧「自作多情」：他們未受邀請
IOC與彭帥再通話 德運動員協會：不能證明她安全

IOC與彭帥再通話 德運動員協會：不能證明她安全
中國外交部籲美：停止炒作外交抵制北京冬奧

中國外交部籲美：停止炒作外交抵制北京冬奧
CNN：拜登擬宣布外交扺制北京冬奧 不派官員出席 不禁選手出賽

CNN：拜登擬宣布外交扺制北京冬奧 不派官員出席 不禁選手出賽

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市

繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市
紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居