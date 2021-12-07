全校男生都跑不過她 杭州11歲女學霸被讚「閃電俠」

吳劉雅一雙快腿，連全校男生比跑不過她。（取材自錢江晚報）

杭州西湖區三墩小學蘭里校區的11歲小女生吳劉雅，在11月結束的杭州市西湖區第五十一屆中小學生田徑運動會上，一人包攬了400米和800米兩項冠軍，其中，400米的奪冠成績1分02秒83，達到了國家二級運動員 水平，獲師生們讚譽是「閃電俠」。

錢江晚報報導，800比賽米的比賽中，小吳同學一騎絕塵。「太快，全校的男生都跑不過她」。這個成績有多了不得？從學校體育教研組組長倪曉龍激動的神情中可略知一二，「吳劉雅是這次西湖區中小學田徑運動會小學組比賽中唯一一個達到國家二級運動員水平的選手。」倪曉龍不由自主地提高了聲音，當天參加比賽的是來自55所學校的小飛人，其中400米的參賽選手有109人，吳劉雅是最快的那一個。

小吳同學不光是這場運動會小學組裡的唯一一個國家二級達標選手，還是三墩小學歷史上第一個達到國家二級水平的學生，當了20多年體育老師的倪曉龍一說起這個，滿滿都是驕傲。

當被問「班上男生都跑不過她吧？」倪老師馬上接口道：「別說是班級、年級了，是我們整個校隊，都跑不過她。田徑隊跑800米訓練，她一個人遙遙領先，能領先其他人50米這麼多。」

吳劉雅不光跑步厲害，學習也是數一數二的，「她幾乎每個學期都是三好學生，只有五年級時因為視力下降沒評上，其他學期一次不落。」說起女兒，媽媽吳勝娟一臉的驕傲，她還捧出了一本女兒的紀念冊，這本紀念冊裡頭滿滿當當都是各種獎狀。加入田徑隊訓練，吳勝娟說：「能鍛鍊身體，挺好的」，只是沒想到，女兒跑得這麼快。