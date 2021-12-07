「斯諾克界費德勒」 趙心童失戀後戰績飆升

趙心童與前女友的合照。（取材自成都商報）

中國9斯諾克新秀選手趙心童在成為歷史上第21位英錦賽冠軍後，趙心童將90後球員的名字首次刻在獎杯上，為90後球員書寫了新的篇章，傑出表現被名宿奧沙利文譽為「斯諾克界的費德勒」。

成都商報報導，因為疫情 的緣故，上賽季斯諾克經歷了長時間的休戰，在這期間，眾多斯諾克名宿開啟了關於下一代斯諾克巨星看法的「大論戰」。奧沙利文堅稱風格和自己更像的趙心童具備優質潛力，而此時的趙心童甚至連一次大賽決賽都還沒有進過。

直到本屆英錦賽，盡管開局階段趙心童的表現不算太出彩，但是奧沙利文對其依舊非常看好，甚至在媒體上公開表示「趙心童就是斯諾克界的費德勒。」將這個彼時還沒有榮譽加身的中國小將比作男子網球歷史第一人，足以見得奧沙利文對於趙心童的賞識。奧沙利文認為，趙心童的天賦極高，就差兌現了。而這位中國小將也不負眾望，開啟了強勢的表現，在決賽中擊敗對手，成功拿下了本屆英錦賽的冠軍獎杯，向奧沙利文和全世界的斯諾克球迷證明了自己的實力。

報導說，就在一年多以前，趙心童還曾因為個人私生活新聞，成為外界熱議的焦點。他與一位在英國 相識相知的留學生 的戀情曝光，無論是身材、穿著打扮、顏值都非常出眾的女友頻繁出現在社交媒體上，趙心童也曾多次曬出與女友的恩愛照片。

但兩人這段感情在去年的10月份結束，回歸單身後的趙心童開始獨自上場。分手後的趙心童對事業投入了更大的專注度，在一年之後的今天才有了斐然的成績。2021年英錦賽冠軍的問鼎，將成為他職業生涯的一個新的起點。