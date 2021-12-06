凍妻等復活續前緣 山東漢4年後爆新歡「我有正常慾望」

桂軍民看著過世妻子的照片，每天幻想著妻子「歸來」。（取材自澎湃新聞）

山東男子桂軍民與妻子展文蓮平時感情要好，2017年49歲的展文蓮不幸罹患肺癌，住進安寧病房，桂軍民不捨愛妻就這樣離開，決定透過冷凍方式保存展文蓮的遺體，期待有朝一日妻子能復活重逢。但四年過後，桂軍民己有新戀情。

香港 01報導，面對外界有批評認為「他很渣」，桂軍民回應表示「我是個人，有正常的想法和慾望」，他認為得接受妻子短期醒不來的現實，「我能不能活30年還不好說。」

展文蓮2017年身體被冷凍，合約簽訂的時間為30年，沒有辦法保障展文蓮能夠甦醒。當時53歲的展文蓮丈夫桂軍民認為冷凍就還有復活的希望。在妻子冷凍後，桂軍民的兒子也去外地工作，桂軍民透露自己「常常一個人在沙發睡著，手機 也沒電，朋友都十分擔心」。

桂軍民開始整理妻子相片和檔案，放入電腦保存。他提到，自己會把每年大事以及他跟家人發生的事情記錄下來，希望妻子甦醒的時候能看見，也能彌補30年的空白。他提到，其實想到妻子復活也「挺可怕的」。

桂軍民和外甥女（左一）、女朋友（左二）吃飯。（取材自澎湃新聞）

去年6月，桂軍民的學生給他推薦了一個對象，在外地的兒子也十分支持這段戀情。桂軍民透露，未來可能會再結婚，「但對方必須理解我，接納我對上一段感情的執著」。

由於桂軍民的癡情曾蔚為佳話，在他坦承有新戀情後，外界有聲音批評他「渣」。對此，桂軍民回應「她人暫時是醒不過來，我能不能活30年還不好說，我是個人，我有我正常的想法和我正常的慾望，我不能傻到看不到任何的結果還在那死守」。

小檔案／中國首位冷凍人

49歲的展文蓮2017年肺癌去世後，被實施「急救」措施，接入心肺復甦儀，進行長達55小時的全面降溫，保證細胞存活，隨後再被放進零下196°C、容積2000升的液氮罐內，成為中國首例冷凍人。

目前全球可獨立完成人體冷凍程序的機構只有四家，位於山東的生命科學研究院是亞洲唯一一家。2017年至今，中國已有10位冷凍人成功冷凍，最小年僅13歲。(中國新聞組整理)