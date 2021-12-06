小紅書洩未成年身體隱私 負責人道歉

小紅書App上出現女性身體部位的內容。（取材自央視）

四川成都小學生家長近日舉報，在「小紅書 」App 上搜索親子樂園時發現，App不時推送含有大量未成年人生活的短視頻，部分明顯洩露未成年人身體隱私 的視頻被推送過來，讓他感到擔憂。

來源：YouTube

央視報導，據記者實地測試，以用戶年齡為「20歲」的成年人註冊「小紅書」App後，頁面隨即推薦了不少和「日記手帳」相關的短視頻，包括以未成年人圖片為封面的短視頻。視頻拍攝者都是未成年人本人，拿手機自拍時鏡頭直接對準了自己的隱私部位。

「小紅書」App推送的短視頻。（取材自央視）

頁面上，大量以未成年人為主角的短視頻中不時還夾有網路遊戲介紹的短視頻，其名稱和封面帶有極強的性暗示，一些封面為衣著暴露的女性視頻和大量包含未成年人的短視頻也夾雜在一起，用戶無法選擇設置區分。而在含有未成年人的短視頻中，還有大量的用戶留言、彈幕，有的留言帶有強烈的性暗示，例如「妹妹，喜歡大叔嗎？」

對於短視頻平台提供未成年人註冊的渠道，法律學者表示，平台應當對涉及未成年人內容的短視頻進行專門分類管理，不應主動推薦給陌生用戶，否則將受到法律問責。

央廣網報導，「小紅書」對報導提及審核漏放情況致歉，並回應稱，報導中提及的部分內容，在平台此前的未成年專項回查中已經被處理，並強調平台嚴格要求實名認證。小紅書相關負責人表示，近期平台將重點針對未成年短視頻內容、評論區畫風等問題展開治理。