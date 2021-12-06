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說了等於沒說…廢話文學風行 超越「凡爾賽文學」

記者林汪靜／綜合報導
中國網路流行「廢話文學」。（視頻截圖）
中國網路流行「廢話文學」。（視頻截圖）

「聽君一席話，如聽一席話」、「為什麼要說我懶，明明我什麼都沒做」，這種有點搞笑、「說了等於沒說」的廢話，最近在中國網路上十分流行，被稱作「廢話文學」，不少人喜歡在日常交談或在網路上時不時講這些「看似廢話，實則廢話」的句子來表達自己的心情或觀點。

來源：YouTube

楚天都市報報導，「凡爾賽文學」發言落伍了！「廢話文學」正以一種荒謬有趣的方式開啟它的時代。

微博，網友展開了廢話文學大賽，話題總閱讀量高達上億；在B站，UP主（指上傳影片、音訊者）們爭相發布系列影片「教大家如何正確地說廢話」。

股票的規律找到了，不是漲就是跌。」「我媽生我那天，剛好是我生日。」這些都是「廢話文學」的經典句子。

不僅如此，有人用「廢話文學」「貼心」地噓寒問暖，「太餓的時候一定要記得，不能吃太多，不然會很撐。」「相信我！你瘦下來一定很瘦！」還有人用「廢話文學」傳播科學知識，「眾所周知，蟬的翅膀非常薄，到底有多薄呢？薄如蟬翼。」「據統計，一個16歲的花季少女四年前只有12歲，而00後至今無人活到25歲。」

為什麼流行「不好好說話」？華中師範大學文學院教授黎楊全表示，這是受社交媒體影響而產生的語言遊戲。大家聚集在社交平台上討論時，彼此互為陌生人，無法面對面，只能靠語言取勝，語言如何有趣就變得非常重要。從早期BBS論壇開始，就已經呈現出這種語言風格，現在隨著社交媒體大爆發，就更加強烈。

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