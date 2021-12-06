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雲南祭最嚴遛狗令 牠出門得戴口罩 網友懵了

記者羅印冲／綜合報導
狗狗出門也得戴口罩，雲南「最嚴遛狗令」引熱議。圖為示意圖。（取材自鳳凰周刊）
狗狗出門也得戴口罩，雲南「最嚴遛狗令」引熱議。圖為示意圖。（取材自鳳凰周刊）

近日，中國雲南昭通市昭陽區發布規定，狗狗出門，也得戴口罩了，新規引起網友熱議。

來源：YouTube

據澎湃新聞，昭陽區城市管理綜合執法局發布「關於規範中心城區養犬管理的通告」指出，隨著創建文明城市、衛生城市工作的持續推進，昭通中心城區市容秩序、環境衛生、文明出行明顯改善，但依然存在部分市民違規遛犬、未拴繩遛犬，犬隻隨地便溺、損毀綠地、擾民，流浪犬、大型烈性犬傷人事件等問題，給城市形象和廣大市民造成了不良影響。為進一步清潔美化市容市貌、改善人居環境、維護公共秩序、促進社會和諧，進一步規範城區不文明養犬行為，保障市民身心健康和生命安全，現將有關事項通告如下：

一、禁止犬隻進入公共區域。養犬人應在其獨戶居住住所內或是固定飼養場所內飼養犬隻，禁止在機關和醫療衛生、教育機構、企事業單位等公共區域養犬。凌晨零時到早上6時外出遛犬必須拴繩，「犬隻佩戴口罩」，養犬人及時清理犬隻排泄物。

早上6時到凌晨零時內，禁止任何犬隻進入以下公共區域，包括中心城區主次幹道、背街小巷；機關、團體、企業、事業單位的辦公區、生產區；醫院診療區、學校教學區、學生集體宿舍區、幼兒園及其他少年兒童活動場所；商場、賓館、餐飲場所；風景名勝區、公園、廣場、城市公共綠地等公共場所；影劇院、博物館、圖書館、展覽館、體育場（館）、歌舞廳、遊樂場等公眾文化娛樂場所；機場、車站等公共客運場所及計程車、公車、網約車等公共客運載具；宗教活動場所；其他設有禁令標誌的場所。

二、開展流浪犬集中清理。從即日起，中心城區內未拴繩、未在規定時間內進入公共區域、排泄物無人清理的犬隻，均視為流浪狗進行處置。流浪犬隻將由城市管理執法部門、街道辦事處、社區等部門進行集中收容處置。

此被視為「最嚴限狗令」消息一出，引發網友熱議，不少網友表示反對。有網友批評官員「懶政」，「給狗子戴口罩才能遛狗，有毛病吧。」但也有網友支持，稱「最好全國推廣」。

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