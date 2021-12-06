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不只加拿大鵝…LV、Dior被轟退貨政策「中外有別」

中國新聞組／北京6日電
LV在中國的退換貨規則，比起全球各門市還要嚴格 。（Getty Images）
LV在中國的退換貨規則，比起全球各門市還要嚴格 。（Getty Images）

繼加拿大羽絨服品牌Canada Goose（加拿大鵝）後，Louis Vuitton、Dior、Burberry、GUCCI等國外奢侈品牌近日也被中國央媒及輿論點名在退貨政策上「中外有別」，批評這是國外精品業者對中國人的「雙標歧視」，並揚言發起罷買。中國民眾抗議國外奢侈品巨頭「區別對待」風波正逐漸擴大，恐掀抵制潮。

來源：YouTube

央視財經報導，中國消費者對Canada Goose的維權事件獲得品牌方同意退貨後，央媒及網民並再挖出有類似「雙標」退換貨規定的其他國外奢侈品牌，點名Louis Vuitton、Dior、CHANEL、Burberry、GUCCI、HERMES等中國消費者追捧的國際奢侈品品牌，在售後服務上也存在內外有別的現象。

中央廣電總台中國之聲報導，有消費者總結了諸多奢侈品品牌在中國的退換貨政策，指這些品牌通過實體門市銷售的產品均不可退貨，但通過網上店購買則可自簽收之日起「七天內無理由退貨」。

例如Dior客服稱「專櫃是離櫃不退的，但可以在購買30天內攜帶原始憑證進行等價或者價格更高的換貨」。CHANEL因在中國地區沒有線上銷售渠道，因此沒有「退貨」選項。Burberry線上退貨時間最長，可以至30日內。

但相較國外，中國消費者被諸多品牌給予的期限是很短的，像是Dior在英國可於60天內退換，CHANEL為30天期限；在美國及荷蘭官網，LV的非特殊產品可在30天內退換；LV還在官網標示：「全球任何一家門店都接受退換，但不包括巴西、中國、哥倫比亞等地區。」

對於退貨政策中外有別，香港01報導，不少中國網民表達不滿，有人指這些品牌「欺軟怕硬」，也有人號召拒買，要品牌「滾出中國」。但也有網民質疑，「國貨牌子不也很多只換不退」、「是不是怕我們假貨做得太真了？」。

央視財經指出，其實最早奢侈品在中國寫的就是一經售出概不退貨，近年隨著中國消費市場吸引力的不斷增強，不少國際品牌一邊大賺中國消費者的錢，一邊對中國消費者區別對待。

中央廣電總台中國之聲報導指出，退換貨相關條款「內外有別」的情況，存在於絕大多數國際知名奢侈品牌；且這些國際品牌的商品出現質量問題，消費者維權也存在困難。

中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江認為，「七日無理由退貨」是中國法律規定的最低標準 ，但此類品牌在國外的退換貨期限明顯長於中國大陸地區，說明企業對中國的消費者不夠友好。退貨或換貨不應該給消費者設置門檻。

加拿大鵝 GUCCI 歧視

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