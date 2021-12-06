我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「華爾街日報」收到港府警告 稱談杯葛投票恐已觸法

疫情遲遲不退 「旅行護士」薪資約漲3倍

當非洲酋長2年 河南小伙返中揭祕辛：受封經組織批准

中國新聞組／北京6日電
孔濤（右）為奈及利亞首都阿布賈的建設發展作出重要貢獻，受封酋長。（取材自北京日報）
孔濤（右）為奈及利亞首都阿布賈的建設發展作出重要貢獻，受封酋長。（取材自北京日報）

河南小伙孔濤在非洲當上酋長的新聞，近日再次走紅網路。今年1月，他已經結束10年外派奈及利亞的生涯，回中國工作。孔濤表示，當酋長是經過組織批准的。他說：「如果有機會，我還會騎著馬，回去看看。」

來源：YouTube

北京日報報導，作為中國工程企業駐外員工的孔濤，2010年研究生畢業就被派到奈及利亞修鐵路。長達10年的外派生涯，孔濤為奈及利亞首都阿布賈的建設發展作出重要貢獻，也與當地民眾結下了深厚情誼。

2019年，為了表彰孔濤的貢獻，他被阿布賈吉瓦地區的土皇穆薩授予「WAKILIN AYYUKA」（瓦基林·埃育卡）酋長稱號。這是非洲豪薩語，意思是「工程領袖」。至今，孔濤的微信名字仍然是「WAKILIN AYYUKA」。

孔濤透露，他在非洲當上酋長，也是經過組織批准的；酋長並非簡單的榮譽稱號，他曾和近百名大小酋長騎馬幾個小時巡視領地；由於沒有及時掌握領地的土地轉讓情況，他還接到過土皇的「電話提醒」。

據報導，那是孔濤終生難忘的日子。 2019年的4月20日，他起了個大早，沐浴之後，他在同事的陪伴下，驅車前往阿布賈吉瓦地區土皇穆薩的宮殿，準備參加酋長受封儀式。這場榮耀的奈及利亞部落傳統儀式，透過互聯網向全球直播。

孔濤以酋長身分出席當地節日活動。（取材自北京日報）
孔濤以酋長身分出席當地節日活動。（取材自北京日報）

奈及利亞是國家政府機構和傳統地方勢力共治的國家。酋長作為地方政治首腦，享有實權，一般分為土皇、封疆大吏和縣鎮級管理者三個等級。孔濤獲得的酋長封號在級別上僅次於土皇，屬於「封疆大吏」。

擔任酋長之後，孔濤正式成為當地部落中地位尊貴的成員，每逢重要節日，他都要和其他酋長一起出席。

成為酋長究竟是怎樣的體驗？非洲人對傳統非常重視，第一次參加部落節日活動的時候，孔濤被提前通知當天要騎馬。 「我說我沒有馬，部落裡說沒事，我們有，給你準備好了。」

報導說，本以為只是騎馬把自己的領地走一圈，沒想到當天的慶祝活動十分隆重，有大小將近100位酋長參加。大家在前呼後擁之下，騎馬頂著烈日在各個領地裡走了好幾個小時。等活動終於結束，孔濤也幾乎筋疲力盡。

經過中國媒體的輪番報導，孔濤無疑已是擔任非洲酋長知名度最高的中國人，但他並非被非洲人民授予這一至高榮譽稱號的中國第一人。在中國土木奈及利亞有限公司，已有四名中國員工被授予酋長稱號。

今年的1月19日，孔濤正式結束10年外派奈及利亞的生涯，回國工作。

報導說，孔濤的「非洲故事」也並未完結。時至今日，他的微信名字仍然是「WAKILIN AYYUKA」。他說，通過微信，自己與非洲朋友和阿布賈的土皇、酋長們仍保持著聯繫。他也不忘囑咐對方看護好領地的一草一木，因為那是他們曾經攜手共同呵護的財富。

孔濤在當地小學給孩子們上課。（取材自北京日報）
孔濤在當地小學給孩子們上課。（取材自北京日報）

微信 北京 河南

上一則

不只加拿大鵝…LV、Dior被轟退貨政策「中外有別」

下一則

「華爾街日報」收到港府警告 稱談杯葛投票恐已觸法

延伸閱讀

中國插旗大西洋？北京擬在非洲西岸建軍港 威脅美東岸

中國插旗大西洋？北京擬在非洲西岸建軍港 威脅美東岸
烏干達總統稱中企頻敲門 否認為北京貸款抵押機場

烏干達總統稱中企頻敲門 否認為北京貸款抵押機場
Omicron來襲 英加強入境採檢 紅色清單增奈及利亞

Omicron來襲 英加強入境採檢 紅色清單增奈及利亞
日鎖國前夕出現首例Omicron 來自非洲外交官 70人同機

日鎖國前夕出現首例Omicron 來自非洲外交官 70人同機

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16

超人氣

更多 >
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局