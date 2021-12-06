當非洲酋長2年 河南小伙返中揭祕辛：受封經組織批准

孔濤（右）為奈及利亞首都阿布賈的建設發展作出重要貢獻，受封酋長。（取材自北京日報）

河南 小伙孔濤在非洲當上酋長的新聞，近日再次走紅網路。今年1月，他已經結束10年外派奈及利亞的生涯，回中國工作。孔濤表示，當酋長是經過組織批准的。他說：「如果有機會，我還會騎著馬，回去看看。」

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北京 日報報導，作為中國工程企業駐外員工的孔濤，2010年研究生畢業就被派到奈及利亞修鐵路。長達10年的外派生涯，孔濤為奈及利亞首都阿布賈的建設發展作出重要貢獻，也與當地民眾結下了深厚情誼。

2019年，為了表彰孔濤的貢獻，他被阿布賈吉瓦地區的土皇穆薩授予「WAKILIN AYYUKA」（瓦基林·埃育卡）酋長稱號。這是非洲豪薩語，意思是「工程領袖」。至今，孔濤的微信 名字仍然是「WAKILIN AYYUKA」。

孔濤透露，他在非洲當上酋長，也是經過組織批准的；酋長並非簡單的榮譽稱號，他曾和近百名大小酋長騎馬幾個小時巡視領地；由於沒有及時掌握領地的土地轉讓情況，他還接到過土皇的「電話提醒」。

據報導，那是孔濤終生難忘的日子。 2019年的4月20日，他起了個大早，沐浴之後，他在同事的陪伴下，驅車前往阿布賈吉瓦地區土皇穆薩的宮殿，準備參加酋長受封儀式。這場榮耀的奈及利亞部落傳統儀式，透過互聯網向全球直播。 孔濤以酋長身分出席當地節日活動。（取材自北京日報）

奈及利亞是國家政府機構和傳統地方勢力共治的國家。酋長作為地方政治首腦，享有實權，一般分為土皇、封疆大吏和縣鎮級管理者三個等級。孔濤獲得的酋長封號在級別上僅次於土皇，屬於「封疆大吏」。

擔任酋長之後，孔濤正式成為當地部落中地位尊貴的成員，每逢重要節日，他都要和其他酋長一起出席。

成為酋長究竟是怎樣的體驗？非洲人對傳統非常重視，第一次參加部落節日活動的時候，孔濤被提前通知當天要騎馬。 「我說我沒有馬，部落裡說沒事，我們有，給你準備好了。」

報導說，本以為只是騎馬把自己的領地走一圈，沒想到當天的慶祝活動十分隆重，有大小將近100位酋長參加。大家在前呼後擁之下，騎馬頂著烈日在各個領地裡走了好幾個小時。等活動終於結束，孔濤也幾乎筋疲力盡。

經過中國媒體的輪番報導，孔濤無疑已是擔任非洲酋長知名度最高的中國人，但他並非被非洲人民授予這一至高榮譽稱號的中國第一人。在中國土木奈及利亞有限公司，已有四名中國員工被授予酋長稱號。

今年的1月19日，孔濤正式結束10年外派奈及利亞的生涯，回國工作。

報導說，孔濤的「非洲故事」也並未完結。時至今日，他的微信名字仍然是「WAKILIN AYYUKA」。他說，通過微信，自己與非洲朋友和阿布賈的土皇、酋長們仍保持著聯繫。他也不忘囑咐對方看護好領地的一草一木，因為那是他們曾經攜手共同呵護的財富。