一周急增逾300例確診 內蒙兩官遭免職

內蒙自治區呼倫貝爾市對當地展開核酸採樣檢測工作。（中新社）

中國的新冠肺炎疫情 持續延燒，其中，內蒙古過去一周急增超過300例新冠肺炎本土確診病例，兩名官員被追責，分別是扎賚諾爾區公安局副局長趙輝、滿洲里市總工會副主席宿衛東，二人在疫情防控工作中被批評，大局意識不強、履行職責不力、工作推諉拖沓等問題，遭到免職。

由滿州里疫情擴散導致的本土疫情尚未平息，福建省安溪縣5日通報，發現一名新冠核酸檢測 陽性人員，目前安溪縣省外客運和旅遊包車暫停運行，全縣停止線下教學。

據了解，福建安溪報所通報的1例為吳姓男子，吳男3日入境抵達安溪，4日進行核酸採樣，5日經復核核酸檢測結果陽性。吳男妻子稱其回家後不久，發現失去嗅覺和味覺後，便前往醫院做核酸，並到一家藥店購買降火藥。該診所負責人表示，當天吳男在該處購買板藍根並沒表示有不適症狀。

此外，這一輪疫情仍呈擴散之勢，國家衛健委昨通報，截至12月4日24時，大陸新增本土確診42例，其中內蒙古（30例），均在呼倫貝爾市；黑龍江（10例），均在哈爾濱市；雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州。

截至12月四日24時，內蒙古現有本土確診病例332例。自11月27日滿洲里首次報告本土感染者以來，已波及四省六市，包括黑龍江省哈爾濱市、河北省石家莊市等地。