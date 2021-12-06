上海君實生物雙抗體療法 獲FDA緊急授權用於12歲以下

君實生物與禮來合作的新冠雙抗體療法，獲美國FDA緊急使用授權。(取材自阿爾法工場)

君實生物披露，與禮來合作的新冠雙抗體療法，獲美國FDA 緊急使用授權。

界面新聞報導，上海君實生物5日晚間公告，近日，美國食品藥品監督管理局(FDA)擴大埃特司韋單抗及巴尼韋單抗雙抗體療法的緊急使用授權範圍，新增用於特定高風險兒科人群（從出生至12歲以下）的輕中度新型冠狀病毒肺炎治療及暴露後預防。

截至公告披露日，雙抗體療法是全球首個且唯一獲得緊急使用授權覆蓋12歲以下人群的中和抗體療法，可為全年齡段的高風險人群提供治療和預防新冠肺炎 的選擇。

另據香港 經濟日報報導，君實生物披露，患者在確診COVID-19並在出現症狀後10天內應該盡快通過單次靜脈注射進行Etesevimab和Bamlanivimab雙抗體治療。

本次緊急使用授權基於1月26日公布的一項III期臨床試驗數據，該數據顯示，Etesevimab及Bamlanivimab雙抗體療法改善了COVID-19患者的症狀並且使COVID-19住院及死亡風險降低70%。對照安慰劑組患者，接受Etesevimab 及Bamlanivimab雙抗體療法的患者報告的最常見不良事件為輸注當天的惡心。

Etesevimab及 Bamlanivimab雙抗體療法獲批僅限於在授權期間內使用，療法仍在研究階段，尚未獲得生物製品上市許可申請批准。

君實去年5月宣布，與禮來製藥簽署研發合作和許可協議，雙方將合作研發並商業化新冠抗體藥物，君實授予禮來製藥在大中華區以外對JS016開展研發活動、生產和銷售的獨占許可。