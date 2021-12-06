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最高海拔高鐵站 甘肅山丹馬場站營運

中國新聞組／北京6日電
海拔超過3000米的蘭新高鐵山丹馬場站正式開辦客運業務。（新華社）
海拔超過3000米的蘭新高鐵山丹馬場站正式開辦客運業務。（新華社）

12月5日10時許，嘉峪關南至西安北D2696次動車組列車停靠山丹馬場站，標誌著蘭新高鐵山丹馬場站正式開辦客運業務，是世界上海拔最高的高鐵客運站。

來源：YouTube

中新社報導，山丹馬場站位於甘肅省張掖市山丹縣，地處高寒高海拔地區，海拔3108公尺，年平均氣溫僅零下四、五攝氏度，空氣含氧量不足海平面的80%。未開辦客運業務之前為三等越行站，主要為蘭新高鐵列車安全正點通過軍馬場至浩門區間7個隧道群保駕護航。

山丹軍馬場於公元前121年由西漢驃騎將軍霍去病始創，位於河西走廊中部，祁連山冷龍嶺北麓的大馬營草原，地跨甘青兩省、毗鄰三市（州）六縣，總面積329.54萬畝。是歷史最悠久的皇家馬場，也曾是亞洲最大、世界第二大軍馬場。

據中國鐵路蘭州局集團有限公司表示，為發揮蘭新高鐵的輻射帶動作用，促進區域經濟社會發展，更好地開發利用山丹馬場旅遊資源，今年3月，山丹馬場站在原址基礎上進行改擴建。工程新建1080平方公尺旅客站房，500公尺客運站台2座，防雨棚、派出所、熱泵房、信號通訊、電力改造等配套設施，滿足投入運營條件。

據中國鐵路蘭州局集團有限公司客運部工作人員表示，隨著動車組列車陸續恢復開行，後續每日將有8趟動車組列車在山丹馬場站停靠辦理客運業務。

蘭新高鐵山丹馬場站開辦客運業務後，將方便各地遊客來山丹馬場旅遊觀光。長住在山丹馬場及周邊民眾，也將跨入「高鐵時代」。對充分開發利用山丹馬場旅遊資源，推動交通旅遊融合發展同樣具有重要意義。

海拔超過3000米的蘭新高鐵山丹馬場站正式開辦客運業務。（新華社）
海拔超過3000米的蘭新高鐵山丹馬場站正式開辦客運業務。（新華社）
海拔超過3000米的蘭新高鐵山丹馬場站正式開辦客運業務。（新華社）
海拔超過3000米的蘭新高鐵山丹馬場站正式開辦客運業務。（新華社）

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