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張吉懷高鐵首發車 上海→張家界只要9小時

記者羅印冲／綜合報導
6日早上7時50分，連接湖南張家界、吉首、懷化的張吉懷高鐵首趟列車從張家界西站發出，正式開通運營。（取材自央視）
6日早上7時50分，連接湖南張家界、吉首、懷化的張吉懷高鐵首趟列車從張家界西站發出，正式開通運營。（取材自央視）

上海市民可坐高鐵去張家界了，高鐵票已開售。據中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）發布消息稱，張家界至吉首至懷化高速鐵路（張吉懷高鐵）於2021年12月6日開通運營，同日上海至張家界也首次開通高鐵。上海至張家界單程只需9個多小時，比原來節省了10多個小時。

來源：YouTube

據澎湃新聞，5日中午，從12306網站上查詢發現，目前已可購買6號上海虹橋至張家界西的高鐵票，比起原有的K字頭列車全程需要19個小時左右，上海至張家界開行的高鐵，坐車時間縮短了一半以上，單程只需9小時06分鐘。

6日9時許，張家界至吉首至懷化高速鐵路正式開通運營，張家界至長沙車程縮至2.5小時。省委副書記、省長毛偉明在吉首東站出席開通儀式並宣布張吉懷高鐵開通運營。

據報導，張吉懷高速鐵路是湖南省境內一條聯通張家界市、吉首市、懷化市的高速鐵路，沿線共設張家界西、芙蓉鎮、古丈西、吉首東、鳳凰古城、麻陽西、懷化南站7座客運車站，全長246.9公里，設計時速350公里。

張吉懷高鐵正式通車後，將結束鳳凰古城、吉首等文化旅遊勝地不通高鐵的歷史。

這趟高鐵開行後，將加強上海與張家界、吉首、芙蓉鎮、鳳凰古城等地的經濟及文旅業間的交流，進一步發揮長三角與長江經濟帶連接的紐帶作用。

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