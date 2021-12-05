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員工摸魚多少流量？ 中企監控登熱搜 網：休息是為加班

中國新聞組／北京6日電
網上曾流傳國美控股集團對上班期間「摸魚」的員工進行處罰的內部文件，引起了熱議。（取材自紅星新聞）
網上曾流傳國美控股集團對上班期間「摸魚」的員工進行處罰的內部文件，引起了熱議。（取材自紅星新聞）

中國網路最近流傳一份國美控股集團「員工處罰通報」，文件詳細記錄集團內摸魚員工姓名、服務單位和「摸魚動向」。國美集團關近日證實，讓關於上班期間「躺平」、「摸魚」（混鐘點）的話題引發熱議，衝上熱搜。

美國之音報導，國美控股集團日前一則「關於違反員工行為規範的處罰通報」在網上流出，文件詳細列出集團內摸魚員工姓名、服務單位，更記錄該員工工作區域內佔用公司公共網絡資源，從事與工作無關事宜，包括玩電腦遊戲、上網聊天、網購、玩抖音、聽音樂等，總共有11名員工受到懲處。

消息一出，立刻在網絡上引起廣泛討論，登上熱搜。網友紛紛分享五花八門的摸魚心得，包括一天能辦完的事情盡量分成三天辦；入職的時候要選一個最隱蔽的座位，玩遊戲的時候表情一定要從容；走的時候一定要放一杯滾燙的熱水，讓同事以為你還在。

據中國人力資源公司「前程無憂」今年2月發布的職場人摸魚情況調查，有71.5%的受訪者認為摸魚在所難免，20.8%的人認為摸魚是在快節奏高強度工作環境下應當存在的環節，有28.3%的認為摸魚是不務正業或對僱主不公，僅有12.3%幾乎不摸魚。

至於摸魚的原因，有26.2%的受訪者表示因為工作壓力大、想放鬆，報告引述一個90後的受訪者的話說：「996已成家常便飯，下班開會已成日常。所以何不摸魚偷得一刻閒？片刻的休息，是為了晚上更好地加班」。另有20.0%的受訪者表示摸魚是因為低時薪，且有64.8%的受訪者表示上班摸魚不會有罪惡感。

中國新聞網對此發出評論，表示上班摸魚，確實該罰，必須旗幟鮮明地反對，不過處罰力度和監管範圍要適當。

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