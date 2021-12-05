我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州槍案學校早知槍手尋彈 未強令離開 也被檢討

美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

豈有此理？不滿離婚後女兒「從母姓」青海男拒付撫養費

中國新聞組／上海5日電
中國一名男子不滿女兒從母姓，拒付前妻撫養費。示意圖，非當事人。（中新社）
中國一名男子不滿女兒從母姓，拒付前妻撫養費。示意圖，非當事人。（中新社）

夫妻離婚後，子女跟隨一方生活，對於未直接撫養子女的一方，能否以子女隨另一方改姓為由而拒絕支付撫養費？近日青海省海東市樂都區人民法院一審審結一起撫養費糾紛案件，父親不滿母親將孩子的姓氏改隨母姓，拒不支付撫養費，最終經法院調解，圓滿得以解決。

澎湃新聞報導，海姓女子與李姓男子婚後育有一女。雙方離婚時協議約定，女兒由海女撫養，父親李男每年支付女兒撫養費5000元人民幣（約784美元），直至其年滿18歲。2019年底，女兒改隨母姓。此後，李男便未再按離婚協議支付撫養費。後經多次催要未果，海女便以孩子的名義將李男訴至法院。

李男辯稱，海女擅自更改孩子的姓氏，自己可不再承擔撫養義務。

樂都區法院碾伯法庭調解，雙方自願達成調解協議，李男每年繼續支付女兒撫養費，直至女兒年滿18歲。

法官庭後表示，中國民法典規定，離婚後，子女由一方直接撫養的，另一方應當負擔部分或者全部撫養費。負擔費用的多少和期限的長短，由雙方協議；協議不成的，由人民法院判決。

法官稱，修改姓氏不能成為父母離婚後拒付撫養費的理由。關於婚生子女應當隨誰姓氏的問題，婚生子女可以隨父姓也可以隨母姓，在特定情況下還能隨其他姓氏。即使父母離婚，鑒於支付撫養費是法定義務，不直接撫養子女的一方，不得因子女變更姓氏而拒付撫養費。

上一則

中國內蒙2周本土確診332例 2官員速遭免職

延伸閱讀

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
曬全家福遭咒「坐等離婚」杜淳怒懟：惡毒者沒好下場

曬全家福遭咒「坐等離婚」杜淳怒懟：惡毒者沒好下場
中年心事（六○）

中年心事（六○）
不願接受母病逝 屏東女天天擦拭遺體…伴屍近10個月　

不願接受母病逝 屏東女天天擦拭遺體…伴屍近10個月　

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
玉女變慾女 朱茵吐辛酸：被王晶騙演「三級片」

玉女變慾女 朱茵吐辛酸：被王晶騙演「三級片」
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人