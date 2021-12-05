豈有此理？不滿離婚後女兒「從母姓」青海男拒付撫養費

中國一名男子不滿女兒從母姓，拒付前妻撫養費。示意圖，非當事人。（中新社）

夫妻離婚後，子女跟隨一方生活，對於未直接撫養子女的一方，能否以子女隨另一方改姓為由而拒絕支付撫養費？近日青海省海東市樂都區人民法院一審審結一起撫養費糾紛案件，父親不滿母親將孩子的姓氏改隨母姓，拒不支付撫養費，最終經法院調解，圓滿得以解決。

澎湃新聞報導，海姓女子與李姓男子婚後育有一女。雙方離婚時協議約定，女兒由海女撫養，父親李男每年支付女兒撫養費5000元人民幣（約784美元），直至其年滿18歲。2019年底，女兒改隨母姓。此後，李男便未再按離婚協議支付撫養費。後經多次催要未果，海女便以孩子的名義將李男訴至法院。

李男辯稱，海女擅自更改孩子的姓氏，自己可不再承擔撫養義務。

樂都區法院碾伯法庭調解，雙方自願達成調解協議，李男每年繼續支付女兒撫養費，直至女兒年滿18歲。

法官庭後表示，中國民法典規定，離婚後，子女由一方直接撫養的，另一方應當負擔部分或者全部撫養費。負擔費用的多少和期限的長短，由雙方協議；協議不成的，由人民法院判決。

法官稱，修改姓氏不能成為父母離婚後拒付撫養費的理由。關於婚生子女應當隨誰姓氏的問題，婚生子女可以隨父姓也可以隨母姓，在特定情況下還能隨其他姓氏。即使父母離婚，鑒於支付撫養費是法定義務，不直接撫養子女的一方，不得因子女變更姓氏而拒付撫養費。