鍾南山：Omicron不可怕 中國採動態清零精準防控

中國工程院院士鍾南山。(取材自羊城晚報)

中國工程院院士鍾南山 4日表示，有的國家採取封國的政策，「但Omicron 並不可怕，中國還是採用動態清零的方法，而且要進行進一步精準地防控。」

香港經濟日報報導，至於是否有必要因應Omicron變種病毒，而更換現有滅活疫苗 （台稱「不活化疫苗」）時，鍾南山出席「2021大灣區（深圳）疫苗峰會」時指出，現在不是一個緊急需要調整疫苗的時候，需要大概兩至三周時間去觀察Omicron病毒的發展趨勢。

他認為，要更换疫苗毒株應該不會有問題，但代價很大，是否要換要看兩方面因素，一個是Omicron病毒的傳播情況，另一個是致病率，「假如它的致病率並不是說像我們所講的那麼可怕，在這樣的情況下，新冠病毒慢慢就像會像流感一樣。」

對於加強針接種，鍾南山提到，第三針接種相同種類疫苗確能增強保護力，而打不同技術路線的疫苗效果可能效果更佳，但需要在真實世界進一步觀察才能證明。

國藥中國副總裁、首席科學家張雲濤也指出，根據目前的推測，面對不同的變種病毒時，滅活疫苗的保護力下降幅度或許相對較小。