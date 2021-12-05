天價罕病藥納醫保／「寶寶有救了」 SMA患兒家長激動

正在進行康復訓練的石頭。(取材自健康時報)

天價罕見病藥物進入醫保 ，令很多脊髓性肌萎縮症（SMA）患兒及家長們喜極而泣。多位患兒家長表示，從70萬元人民幣(約10.9萬美元)一針到現在的3萬元多一針，醫保還能報銷一大部分，「我們曾經無數次幻想過這一天，沒想到這一天真的到來了」；一位山東的媽媽哭著說：「我們家寶寶有救了！感謝醫保局對SMA患者做出的努力，我們終於盼到了。」

環球網報導，接到這個好消息時，SMA患兒石頭正在奶奶的輔助下，於山東省一家康復醫院進行康復訓練。他們不敢相信，「諾西納生鈉」注射液真的被正式納入了醫保。

石頭的父親馬恆祥說，石頭所患的SMA是一種因基因異常導致的罕見病，患者全身的肌肉 會陷於無力和萎縮，各種運動功能會逐漸喪失，直到最後不能呼吸。患者接受諾西那生鈉注射液治療時，治療的第一年須注射六針，往後是每年三針，在有慈善贈藥的情況下，平均年化費用約110萬元。

「對絕大多數家庭來說，這個天價藥費我們攢足了勁兒，踮高了腳也夠不著，有藥，也用不起。」他回憶起當時的心情，「從無藥可醫，到有藥醫不起，我寧願沒藥。」

在得知諾西那生納進入醫保的消息後，馬恆祥所在的「山東SMA之家康復交流群」沸騰了。群裡的家長無一例外地表達著自己的激動之情，「終於等到了」，「孩子有救了」，「我激動的老掉淚，孩子的病真治得起了」。武漢一名叫睿睿的小患者則錄下了視頻，用稚嫩的童聲說，感謝叔叔阿姨哥哥姐姐的幫助。

香港 01報導，43歲的白留栓的兩個女兒皆自小患上SMA，近年來輾轉杭州、西安、鄭州多地治療，雖然新藥2019年上市時讓苦等10多年的她看到希望，但「天價」的藥價馬上如一盤冰冷的水潑向她。經各種渠道籌款後，她最終籌到110多萬元，令兩女都用上了藥。

白留栓說，諾西那生鈉藥效明顯，用藥前，女兒坐在電動輪椅上，頭不一會兒就會歪掉，用藥到第四針開始，就再也沒有出現過這種情況。但錢總有用完的一天，就在她快堅持不下去之際聽到藥納入醫保的好消息，她激動地哭了。