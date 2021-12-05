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天價罕見疾病藥品納入醫保 1針70萬元降至3萬元

中國新聞組／北京5日電
諾西那生鈉注射液。(取材自健康時報)
諾西那生鈉注射液。(取材自健康時報)

經官方和藥廠談判後，中國國家醫療保障局宣布，將74種藥品新增納入國家醫保目錄，包括備受關注「70萬元(人民幣，約10.9萬美元)1針」、用於治療罕見病脊髓性肌萎縮症（SMA）的「諾西那生鈉」（Nusinersen，商品名Spinraza）注射液，大幅降價至約3萬元，實現罕見病藥進醫保「零的突破」，令數萬患兒重燃希望。

來源：YouTube

專家指出，對藥企來說，在全世界範圍內很難再找到像中國這樣的市場，人口多、規模大，所以企業願意以價格來換取市場，最終實現「雙贏」。國家癌症中心原副主任石遠凱表示，納入醫保後，一些原本價格昂貴的藥品開出「平民價」，達到多數患者可承受範圍之內。

文匯報報導，中國國家醫療保障局3日公布2021年國家醫保藥品目錄調整結果，共計74種藥品新增進入目錄，涉及21個臨床組別，新納入藥品精準補齊腫瘤、慢性病、抗感染、罕見病、婦女兒童等用藥需求。通過談判降價和醫保報銷，本次談判預計2022年可累計為患者減負超過300億元。

值得注意的除了「70萬1針」的天價藥諾西那生納、阿爾茨海默病新藥「九期一」此次都被納入醫保目錄，經過武漢新冠抗疫臨床專家篩選出的化濕敗毒顆粒、宣肺敗毒顆粒，這兩款治療新冠的中藥新藥也進入目錄。

官媒日前披露了諾西那生納的談判現場。雙方談判了長達一個半小時，藥企最終9輪報價才將價格降至約3萬元（具體金額未透露），成功進入醫保。

「真的很艱難，其實剛才我覺得我眼淚都要掉下來了」，國家醫保局談判代表張勁妮這番話迅速衝上微博熱搜，張勁妮在談判中另一句「每一個小群體都不應該被拋棄」，更讓眾多患兒及家屬、網民「淚奔」表示，切身感受到了政府為患者服務的決心。

此外，還有多款備受關注的藥物被納入醫保目錄。例如，治療阿爾茨海默病的國產創新藥甘露特鈉膠囊，該藥品在2020年就曾參與醫保談判，但當時未能談判成功。治療銀屑病的生物製劑依奇珠單抗注射液、以及多種抗腫瘤用藥也納入了醫保目錄中。

2020年5月18日，福建廈門，32歲的黃根旺在親吻孩子的手。他的孩子被確診為S...
2020年5月18日，福建廈門，32歲的黃根旺在親吻孩子的手。他的孩子被確診為SMA。(取材材自時代周報/視覺中國）

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