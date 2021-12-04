遇馬可仕戒嚴 菲律賓記者滯留中國見證50年變革

CNN北京分社前社長吉米是菲律賓人，他大學時赴中參訪，卻因馬可仕戒嚴，被迫滯留中國，見證了中國近50年來的歷史與變革。圖為吉米與前中國國家主席江澤民合影。（吉米提供）

CNN北京 分社前社長吉米是菲律賓人。他大學時赴中參訪，卻因馬可仕戒嚴，被迫滯留中國，期間遭遇文革，又成為美國媒體駐中國記者，讓他見證了中國近50年來的歷史與變革。

吉米（Jaime FlorCruz）於2015年退休，卸下有線電視新聞網（CNN）北京分社社長一職，現任北京大學新聞與傳播學院客座教授，目前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 留在菲律賓。

吉米近日接受中央社專訪，用流利中文表示，1971年8月，他和另外14名菲律賓青年領袖受中國人民對外友好協會邀請，赴中國參訪。

他表示：「訪問期間，正好在馬尼拉發生政治事件，當時的總統馬可仕（Ferdinand Marcos）就宣布軍嚴（戒嚴），我們在不得不的情況下留下來了。」

吉米到中國時年僅20歲。「當時也不知道要待多久，結果一年又一年，總共12年，我只好在北京…算是流放吧，反正就回不來（馬尼拉）。」

吉米一行菲律賓青年訪中時正值文化大革命，他一度下鄉到湖南農村，體會到文革期間中國人民生活艱困，以及政治鬥爭和70年代敵視外國人的社會氛圍。

吉米說：「71年夏天，文革這種最尖銳、最殘酷的階段已經過去了，武鬥、街上的那種場面已經結束了。就是說正常化、穩定了一些場面，但是文革畢竟還沒有結束。」

他表示：「那期間還是很緊張，主要是因為階級鬥爭還在進行。在上邊正在鬥，下邊在家裡、在社會，還是有很多分裂，還是很多政治和思想的鬥爭。」

影片來源：YouTube

吉米說，尤其長年鬥爭後，中國人民生活困苦。「我記得當時大概每年秋天，我們就會發現每個單位正在運蔬菜，主要是白菜和蘿蔔，（物資供應）很緊張。而且那個時候一般的家庭沒有冰箱，只好把這些都放在『晾台』，度過冬天，然後慢慢吃，白菜和蘿蔔，就這麼困難。」

文革結束後，吉米進入北大歷史系就讀。大四快畢業時，開始擔任新聞週刊（Newsweek）在北京的新聞助理。

吉米說，一開始他只能幫忙剪報分類，「偶然的機會呢，正好12月份那年四人幫公審開始，正好新聞週刊駐京記者回美國度假，所以在不得不的情況下，新聞週刊的編輯從紐約給我打電報說，讓我發報導，寫個報導」。

他表示：「我第一次參與報導，兩週的文章，我小小的名字就註在它上邊，從此就開始了我當記者的一個生涯。」

細數吉米30多年的記者生涯，他曾在時代雜誌（Time）工作18年、在CNN工作13年，並曾報導四人幫受審、1989年天安門 事件、專訪前中國國家主席江澤民等。

吉米說，早年在中國，民眾對媒體，尤其是美國媒體防備心很強。「我語言比較通，也很多朋友，包括一些老同學，在特別的情況下，我能夠了解一些信息，更多的是了解它的『大況』吧。就是新聞的所謂context（脈絡）。」

他表示：「也是因為我在那兒上過學，也上過北大歷史系，所以我的角度應該比較廣一些，我是充分利用這樣的一些優勢。何況我也有點像中國人，如果我穿得樸素一點，我就能夠混進群眾當中。」

吉米說：「很多場面，我的中國朋友忘了我是外國人。他們就說『咱們中國』、『咱們中國』，他忘了我是外國人，我是外國記者。」

從文革到改革開放，吉米看著中國發生巨變。「很多東西都不可思議，對我們來講。因為我看過中國那麼苦、那麼落後，20幾年以後，確實發展得很快，變化很大。」

身為曾在中國生活近50年、為美國媒體工作的菲律賓人，吉米說，70年代中國很仇外，「所謂外國鬼子這樣的一個理念比較普遍。後來改革開放以後，某種程度上還是減少了不少，但是我覺得近幾年好像它又回來了」。

談到馬尼拉和北京的南海主權爭議，吉米說，近幾年中國愛國主義情緒越來越高漲，「也是因為上邊鼓勵這樣的風氣。愛國主義就包括了地理上的主權，所以香港問題出來了，台灣問題出來了，南海問題出來了。」

他認為，明年菲國總統大選不管哪一位候選人勝出，都不會放棄菲律賓對南海的主權聲索。

吉米說：「我們菲律賓正好處在南海，所以我覺得我們沒辦法，只能面臨這樣的事實。只能希望各方在這個問題上要站得高一點，最起碼要繼續商談，不要引起戰爭。這是我個人的希望。」