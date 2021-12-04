加大支持中小企業 李克強透露「適時降準」

中國國務院總理李克強談及中國經濟形勢，表示「將圍繞市場主體需求制定政策，適時降準」。本報系資料照片

確保中國經濟平穩運行，中國國務院 總理李克強 昨天談及中國經濟形勢時表示，將圍繞市場主體需求制定政策，適時降準，加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度，確保經濟穩定發展。

李克強昨天在北京中南海紫光閣視訊會見國際貨幣 基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃時，強調會適時降準，降準的訊息一出，恆生指數夜期於18時30分跌70點轉升18點。但至昨晚截稿前中國人行並未有正式降準公告訊息。

中國上一次降準時間是今年7月15日，下調金融機構存款準備金率零點五個百分點，釋放約1兆人民幣（約1568億美元）。

李克強在與格奧爾基耶娃會見時指出，中國將繼續實施穩定的宏觀政策，加強針對性和有效性。繼續實施穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕。

市場近來預期中國官方降準機率正在升高。一方面，中國人行公布的第3季貨幣政策行報告內容中不復見「管好貨幣總閘門」、「堅決不搞大水漫灌」等字句。市場預期中國人行開始調整貨幣政策，可能在有必要時釋出流動性，以支撐中國經濟成長。

中國國家統計局於10月18日發布今年第3季經濟運行數據，中國國內生產毛額（GDP）年增4.9%，跌破5%為1年來最低，且低於市場預期，主因是受限電限產、新冠疫情反覆、供應鏈中斷等影響，加上最近房地產市場收緊，都為經濟復甦蒙上陰影。

野村證券首席中國經濟學家陸挺曾在11月中旬指出，從中國官方近期一系列會議及報告顯示，為免經濟增長進一步下滑，預期很快就會加大貨幣政策與財政政策寬鬆力度。

昨天人民幣對美元在岸價收盤報6.3694元，近期仍維持強勢，也有分析稱隨著升值壓力浮現，中國央行可能會加強逆周期措施，比如降準等工具來降低升值壓力。