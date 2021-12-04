我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

加大支持中小企業 李克強透露「適時降準」

記者黃雅慧／綜合報導
中國國務院總理李克強談及中國經濟形勢，表示「將圍繞市場主體需求制定政策，適時降準」。本報系資料照片
中國國務院總理李克強談及中國經濟形勢，表示「將圍繞市場主體需求制定政策，適時降準」。本報系資料照片

確保中國經濟平穩運行，中國國務院總理李克強昨天談及中國經濟形勢時表示，將圍繞市場主體需求制定政策，適時降準，加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度，確保經濟穩定發展。

李克強昨天在北京中南海紫光閣視訊會見國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃時，強調會適時降準，降準的訊息一出，恆生指數夜期於18時30分跌70點轉升18點。但至昨晚截稿前中國人行並未有正式降準公告訊息。

中國上一次降準時間是今年7月15日，下調金融機構存款準備金率零點五個百分點，釋放約1兆人民幣（約1568億美元）。

李克強在與格奧爾基耶娃會見時指出，中國將繼續實施穩定的宏觀政策，加強針對性和有效性。繼續實施穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕。

市場近來預期中國官方降準機率正在升高。一方面，中國人行公布的第3季貨幣政策行報告內容中不復見「管好貨幣總閘門」、「堅決不搞大水漫灌」等字句。市場預期中國人行開始調整貨幣政策，可能在有必要時釋出流動性，以支撐中國經濟成長。

中國國家統計局於10月18日發布今年第3季經濟運行數據，中國國內生產毛額（GDP）年增4.9%，跌破5%為1年來最低，且低於市場預期，主因是受限電限產、新冠疫情反覆、供應鏈中斷等影響，加上最近房地產市場收緊，都為經濟復甦蒙上陰影。

野村證券首席中國經濟學家陸挺曾在11月中旬指出，從中國官方近期一系列會議及報告顯示，為免經濟增長進一步下滑，預期很快就會加大貨幣政策與財政政策寬鬆力度。

昨天人民幣對美元在岸價收盤報6.3694元，近期仍維持強勢，也有分析稱隨著升值壓力浮現，中國央行可能會加強逆周期措施，比如降準等工具來降低升值壓力。

貨幣 李克強 國務院

上一則

梅艷芳兄控電影「梅艷芳」侵權 梅媽：財迷心竅

下一則

恒大連鎖效應？ 房企「佳兆業」也爆雷

延伸閱讀

李克強：清理拖欠中小企帳款 保障及時支付農民工工資

李克強：清理拖欠中小企帳款 保障及時支付農民工工資
香港首辦亞非法協年會 李克強將視像致辭

香港首辦亞非法協年會 李克強將視像致辭
加強東亞合作 中國將辦東協10+3供應鏈論壇

加強東亞合作 中國將辦東協10+3供應鏈論壇
當李克強面 拜登批中對台脅迫

當李克強面 拜登批中對台脅迫

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12
23歲遼寧女孩施艾彤見老奶奶倒掛在樓下的窗台上，她翻出窗戶，身著睡衣在寒風中，緊抱老人半小時，直到消防員趕到現場救下兩人。（視頻截圖）

老奶奶墜樓倒掛 她零下10度寒風中緊抱半小時

2021-11-27 09:00

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵