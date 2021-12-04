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趙長鵬靠女團登富豪榜 官媒轟「華人感到臉上無光」

中國新聞組／北京5日電
趙長鵬的代號「CZ」在業內享負盛名。（取材自Forbes網站）
趙長鵬的代號「CZ」在業內享負盛名。（取材自Forbes網站）

《財經》雜誌公布最新華人首富，加拿大華人、虛擬貨幣交易平台幣安Binance創始人趙長鵬，以900億美元身價躋身全球十大富豪之列。不過，官媒環球時報轉載觀察者網文章《「華人首富」身家900億的祕密：招募香艷女團專拉中國人》指出，「有人願意把這位靠在幣圈割韭菜而上位的異鄉人當首富，這是個人自由，但當冠上『華人』兩個字，在場華人只會感到臉上無光。」

文章稱，趙長鵬和幣安能迅猛發展，其中一個原因是獲得名為「何一」的女子提供助力。業內盛讚趙長鵬和何一是一對金牌搭檔，後者是以品牌方面的策略使幣安壯大。

幣安的一些用戶群組中，曾出現數個顏值頗高的女性團隊成員身影，圈內稱為「幣安101女團」，正是由何一主導推出。

文章披露，何一曾在朋友圈發布一則招聘啟事，直言標準就是「膚白貌美大長腿」，「在幣圈，男性客群占壓倒性比例，販賣女性IP是交易所和項目方吸引流量、拉攏客戶屢試不爽的方法」。

文章指出，「信眾」為趙長鵬冠上「區塊鏈行業布道者」之名，「在幣圈，這樣的布道者何其之多。信眾將他們看成是一種指引，是通向未來路上的親密戰友，但在布道者們眼中，這些信眾無異於一棵棵泛著嫩綠的韭菜」。

華人 虛擬貨幣 加拿大

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