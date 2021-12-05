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珠海荒島徵名限3字 贏家當「終身島主」

中國新聞組／北京5日電
作為中國首個以「公益+旅遊」模式開發的無居民海島，珠海三角島的建設動態備受關注。（取材自羊城晚報）
作為中國首個以「公益+旅遊」模式開發的無居民海島，珠海三角島的建設動態備受關注。（取材自羊城晚報）

珠海三角島作為中國首個採取「公益＋旅遊」開發模式的無人島，首期開發投資22億（人民幣，下同），預計今年底完成基礎設施建設，如今啟動全球徵名，幸運兒不僅可獲得獎金還能當「終身島主」，可享個人免費每年五晚標準大床房住宿，及每年五次水上項目消費，每年總消費額度最高5000元。

大公報報導，全球徵名參賽作品格式為「珠海XXX國際音樂休閒島、簡稱XXX島」，創作部分字數限3個字以內，要求簡練新穎，具唯一性、獨特性、延伸性和文化力強、傳播力強。可用中、英文，或數字表達，且必須附有100字以內的文字說明，時間12月1日至15日。

此次徵名共設置4個獎項，大獎1名可獲5萬獎金和「終身島主」權益。活動結果將於明年1月1日在三角島的跨年音樂會上揭曉。

「三角島開發預計首期總投資約22億。」開發方透露，島上碼頭已投入使用，沙灘修復已完工，島上的兩個淡水湖清澈寧靜。全島復綠面積約達8萬平方米，海岸線生態修復長度約4000米，「生態環境變好後，越來越多鳥類飛來定居，各種顏色的鳥、老鷹、貓頭鷹都能見到。」

珠海三角島是中國首個生態修復主題整島開發無居民海島，擁有美麗的海岸線。（取材自羊...
珠海三角島是中國首個生態修復主題整島開發無居民海島，擁有美麗的海岸線。（取材自羊城晚報）

根據規畫，三角島畫分為海島碼頭區、主題活動區、文旅配套區、靜謐休閒區、海島後勤區，囊括了音樂場所、度假休閒場所、海洋海島科普基地等多種類型共35項業態。

「現時三角島已實現了全島水電網全通。」開發方介紹，海洋海島監測中心、風力發電站、海水淡化廠、垃圾處理廠、消防中心等公益場所均已建成並投入使用。這些場所不僅發揮著島上基礎設施的作用，也將為後續開展海洋海島科普研學活動等公益項目創造多種可能。

「荒涼島」華麗轉身成為「生態島」。（取材自羊城晚報）
「荒涼島」華麗轉身成為「生態島」。（取材自羊城晚報）

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