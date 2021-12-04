我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

冬奧如期舉辦 選手採閉環管理 境外觀眾無緣觀賽

特派記者賴錦宏／北京4日電
河北張家口冬奧滑雪場（美聯社）
河北張家口冬奧滑雪場（美聯社）

距離北京冬奧舉辦進入倒數62天，Omicron新冠變種病毒株來勢洶洶，北京冬奧組委新聞宣傳部長、北京市委宣傳部副部長趙衛東昨天表示，冬奧會堅持如期辦賽，並會高度關注Omicron相關情況，北京將推出第二版防疫手冊，最大限度降低境外輸入風險。

北京冬奧已決定境外觀眾無緣入境觀賽，對於註冊人員（運動員、奧運官員）的入境採取嚴格的閉環管理措施。

趙衛東昨天在國新辦北京冬奧會記者會上表示，北京冬奧組委之前與國際奧委會等聯合發布第一版防疫手冊，有關防範措施經過嚴謹科學評估，經歷早前測試賽的檢驗，在保障安全、防範疫情發生擴散方面行之有效。

他表示，官方將在本月內發布第二版防疫手冊，針對遠端防控、疫苗接種、閉環管理、核酸檢測等採取措施，最大限度降低境外輸入風險，疫情防控是北京冬奧會成功舉辦的關鍵。

趙衛東說，大區域閉環範圍內的註冊人員可以通過專用高鐵、24小時班車，或收費卡出租車服務，在北京、延慶及張家口三個賽區自由流動，以滿足「閉環內」個性化出行需求。

組委會會為閉環內的入境註冊人員，在離境前48小時內提供核酸檢測服務以及證明，以滿足國際旅途所需。至於賽後選擇留在中國境內工作或生活的入境人員，則需要進行集中隔離21天，期滿後方可離開閉環。組委會表示，將簡化辦賽，根據疫情防控需要，精簡非必要環節、活動和人員數量，制定簡化辦賽方案，最大限度降低疫情風險，「堅持如期辦賽，確保冬奧會如期舉辦」

對於售票，趙衛東說，北京冬奧會不會面向境外觀眾開放。目前正研究和制定境內觀眾需要遵守的具體疫情防控要求，以及票務安排。一經確定會及時發布。

場館方面，12個競賽場館全部完工，其中北京賽區有六個場館，將進行速度滑冰、單板滑雪、冰壺等項目。延慶賽區及張家口賽區分別有二個及四個場館，將包辦高山滑雪、雪車、跳台滑雪等賽事。

此外，為了讓冬奧順利舉辦，北京在防疫上卯足全力。為了避免群聚，不准舉辦50人以上的大型活動，各飯店宴會廳禁止承接大型婚宴，令許多新人登記結婚後卻無法宴客。

據國家衛健委通報，2日報告本土病例80例，其中以內蒙古56例最多，黑龍江與雲南各10例，上海2例，北京與陜西各1例。

北京冬奧將如期舉辦，北京奧林匹克公園公共區志願者場館及崗位培訓近日啟動，圖為北京...
北京冬奧將如期舉辦，北京奧林匹克公園公共區志願者場館及崗位培訓近日啟動，圖為北京郵電大學輔導員王聰（左）為志願者講解形象禮儀課程。（新華社）

北京 疫情 防疫

上一則

北京鬆綁 美商高管赴中將獲「快捷通道」審批不超過10天

下一則

立陶宛抵制冬奧 傳貨物在中卡關 環時斥作賊心虛

延伸閱讀

中國常駐聯合國代表：你來或不來 冬奧會就在這裡

中國常駐聯合國代表：你來或不來 冬奧會就在這裡
抗議北京人權劣跡 20國拒簽奧運休戰協議

抗議北京人權劣跡 20國拒簽奧運休戰協議
傳美軍11月有94架次飛中國領海 北京：威脅中國安全

傳美軍11月有94架次飛中國領海 北京：威脅中國安全
變種病毒Omicron來勢洶洶 北京嚴陣以待防範對冬奧影響

變種病毒Omicron來勢洶洶 北京嚴陣以待防範對冬奧影響

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12
23歲遼寧女孩施艾彤見老奶奶倒掛在樓下的窗台上，她翻出窗戶，身著睡衣在寒風中，緊抱老人半小時，直到消防員趕到現場救下兩人。（視頻截圖）

老奶奶墜樓倒掛 她零下10度寒風中緊抱半小時

2021-11-27 09:00

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵