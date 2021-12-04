冬奧如期舉辦 選手採閉環管理 境外觀眾無緣觀賽

河北張家口冬奧滑雪場（美聯社）

距離北京 冬奧舉辦進入倒數62天，Omicron新冠變種病毒株來勢洶洶，北京冬奧組委新聞宣傳部長、北京市委宣傳部副部長趙衛東昨天表示，冬奧會堅持如期辦賽，並會高度關注Omicron相關情況，北京將推出第二版防疫 手冊，最大限度降低境外輸入風險。

北京冬奧已決定境外觀眾無緣入境觀賽，對於註冊人員（運動員、奧運官員）的入境採取嚴格的閉環管理措施。

趙衛東昨天在國新辦北京冬奧會記者會上表示，北京冬奧組委之前與國際奧委會等聯合發布第一版防疫手冊，有關防範措施經過嚴謹科學評估，經歷早前測試賽的檢驗，在保障安全、防範疫情 發生擴散方面行之有效。

他表示，官方將在本月內發布第二版防疫手冊，針對遠端防控、疫苗接種、閉環管理、核酸檢測等採取措施，最大限度降低境外輸入風險，疫情防控是北京冬奧會成功舉辦的關鍵。

趙衛東說，大區域閉環範圍內的註冊人員可以通過專用高鐵、24小時班車，或收費卡出租車服務，在北京、延慶及張家口三個賽區自由流動，以滿足「閉環內」個性化出行需求。

組委會會為閉環內的入境註冊人員，在離境前48小時內提供核酸檢測服務以及證明，以滿足國際旅途所需。至於賽後選擇留在中國境內工作或生活的入境人員，則需要進行集中隔離21天，期滿後方可離開閉環。組委會表示，將簡化辦賽，根據疫情防控需要，精簡非必要環節、活動和人員數量，制定簡化辦賽方案，最大限度降低疫情風險，「堅持如期辦賽，確保冬奧會如期舉辦」

對於售票，趙衛東說，北京冬奧會不會面向境外觀眾開放。目前正研究和制定境內觀眾需要遵守的具體疫情防控要求，以及票務安排。一經確定會及時發布。

場館方面，12個競賽場館全部完工，其中北京賽區有六個場館，將進行速度滑冰、單板滑雪、冰壺等項目。延慶賽區及張家口賽區分別有二個及四個場館，將包辦高山滑雪、雪車、跳台滑雪等賽事。

此外，為了讓冬奧順利舉辦，北京在防疫上卯足全力。為了避免群聚，不准舉辦50人以上的大型活動，各飯店宴會廳禁止承接大型婚宴，令許多新人登記結婚後卻無法宴客。

據國家衛健委通報，2日報告本土病例80例，其中以內蒙古56例最多，黑龍江與雲南各10例，上海2例，北京與陜西各1例。