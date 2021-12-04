買不起名牌天鵝水晶為友慶生 河北男改送「真鵝花束」

男子原打算購買水晶品牌施華洛世奇「小天鵝」產品，但因太過昂貴決定改送真天鵝。(視頻截圖)

送禮不在乎價值，心意才是最重要。中國網路流傳影片，一名男子打算為友人慶生，卻認為被稱為「小天鵝」的水晶品牌施華洛世奇產品太昂貴，於是改為送出活鵝一隻。他更將活鵝以粉紅花紙包裹，變身成「天鵝花束」，笑言「反正都是鵝」，充滿創意的禮物引來網友熱議。

來源：YouTube

香港 01報導，微博 流傳影片，一名居於河北廊坊的男子早前為朋友慶祝生日，原打算購買國際水晶品牌施華洛世奇產品，惟他查詢後覺得太過昂貴，忽發奇想決定送上真天鵝。名為「朋友生日送大鵝花束」的影片中可見，一隻大白鵝被粉紅色花紙及粉色鮮花包圍，形成「行走的天鵝花束」，還不斷發出「嘎嘎」的叫聲，看起來溫馴又乖巧。

男子於片中解釋，自己本來打算購買水晶飾品作為禮物，然而到店查詢後覺得太貴，決定改購「類似」的禮物，「那個施華洛世奇不是『小天鵝』（意指品牌標誌）嗎？那個不太貴嗎？這一想，送個大鵝吧，怎麼看都是鵝」。

該段吸睛的慶生影片引來網友瘋傳，紛紛笑稱要參考該送禮方法，「打算等同學過生日的時候送她」。也有人開玩笑指，「還缺個送鐵鍋的朋友，鐵鍋燉大鵝，暖心又扛餓」。不過也有網友認為，如此對待活生生的動物並不適合，「鵝鵝那麼可愛」、「為啥要把大鵝用繩子綁上、膠帶黏住放進花束和蛋糕盒裡？我不理解」。