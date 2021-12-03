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外國大使直播帶貨 還沒開口已秒殺

中國新聞組／北京3日電
盧旺達駐華大使詹姆斯.基莫尼奧試了一把網絡直播帶貨，他還未組織好語言， 突然發現數千斤咖啡豆已經賣光了。（取材自共青團中央）
盧旺達駐華大使詹姆斯.基莫尼奧試了一把網絡直播帶貨，他還未組織好語言， 突然發現數千斤咖啡豆已經賣光了。（取材自共青團中央）

多位外國駐中國大使近日直播帶貨，主播喊「5、4、3、2、1」倒數結束，盧安達駐華大使推銷的數千斤咖啡豆，斯里蘭卡駐華大使代言的錫蘭紅茶一上架就「秒空」，讓外國友人被中國人強大的購買力所震驚。

共青團中央報導，去年以來，多國駐中國大使紛紛進入直播間為本國產品「帶貨」，不但擔當本國商品「代言人」，拉近與中國消費者的距離，也為本國商品贏得了巨大商機。

在盧安達，每30個人就有一個人以種植咖啡為生，但由於疫情今年咖啡豆等農產品滯銷。盧安達駐華大使基莫尼奧日前嘗試網絡直播帶貨，他還來不及組織好語言，數千斤咖啡豆已經賣光。現在大使已成了兼職直播帶貨員，時不時體驗貨架秒空的快樂。

阿富汗，松子是主要的經濟作物，今年豐收卻陷入滯銷。塔利班上台後，出口中國的第一批貨物就是45噸松子。

當天，央視總台請來李佳琦，一晚上賣空了12萬罐松子，讓阿富汗臨時外長興奮異常，請來中國大使當面表達感謝。

斯里蘭卡大使科霍納則在直播間推銷家鄉的錫蘭紅茶、黃金椰子等，他準備了很多產品介紹詞，可還沒等他反應過來，「1、2、3」貨就沒了，屁股都沒坐熱直播就得結束。

大使們「秒空」式帶貨，讓世界感受到中國市場的巨大潛力，來自海外的諸多高質量產品和服務，不僅更好滿足了中國的需求，還激發了中國消費市場的增長潛能。

斯里蘭卡大使帕利塔·科霍納在進博會期間直播推介家鄉的錫蘭紅茶、黃金椰子等，他準備...
斯里蘭卡大使帕利塔·科霍納在進博會期間直播推介家鄉的錫蘭紅茶、黃金椰子等，他準備了很多產品介紹，可還沒等他反應過來，「1、2、3」貨就沒了。（取材自共青團中央）

咖啡 阿富汗 疫情

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