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李佳琦們注意了…帶貨直播主設標準 須經國家考試

中國新聞組／北京3日電
帶貨主播成為正式工種，李佳琦和薇婭們正式轉正了。（取材自微博）
帶貨主播成為正式工種，李佳琦和薇婭們正式轉正了。（取材自微博）

李佳琦、薇婭們注意囉，互聯網營銷師國家職業技能標準來了。帶貨主播成為正式工種，需要考相關證書，成為一項正式職業。

綜合媒體報導，隨着互聯網營銷從業人員數量快速增長，主播們在賺得盆滿缽滿的同時，也屢屢出現「翻車」，從之前的辛巴「假燕窩」、薇婭「田園主義全麥麵包」事件，再到近期李佳琦和薇婭「歐萊雅全年最大力度促銷」事件，都曾引發廣泛質疑。

近日，人社部、中央網信辦、國家廣播電視總局共同發布了互聯網營銷師國家職業技能標準。根據從業時長、培訓時長等規定，下設五個等級，符合條件的群體可通過考試、答辯等方式申報相關證書。

此次等級申報、考核十分嚴苛。除了對從業者從業時長有規定，對培訓學時、是否已取得上一級證書亦有規範。

兩大火紅直播主李佳琦、薇婭兩位主播究竟算幾級？據了解，想申報一級／高級技師，須具備取得本職業或相關職業二級／技師職業資格證書後，還得累計三年以上工作經驗後，才能取得結業證書，之後還得經過一連串考試鑑定。像是李佳琦、薇婭這樣的行業「一哥一姐」，按照規定細則也只符合四級的申報要求。

按照要求，互聯網營銷師需初中畢業。選品員、直播銷售員、視頻創推員三個工種設五個等級為：五級/初級工、四級/中級工、三級/高級工、二級/技師、一級/高級技師。平台管理員設三個等級，從低到高分別為：五級/初級工、四級/中級工、三級/高級工。

此外，直播帶貨經濟快速增長，帶來的成交額達千億元人民幣，但也滋生許多問題，包括數據造假、偽劣商品等；「嚴控質量」也被寫入了互聯網營銷師國家職業技能標準的職業守則中。

而申報方面需通過理論知識考試、技能考核以及綜合評審。理論知識考試以筆試、機考等為主，考核從業人員從事該職業應掌握的基本要求和相關知識要求；技能考核採用現場操作、模擬操作等進行，考核從業人員從事該職業應具備的技能水平；綜合評審針對技師和高級技師，採取審閱申報材料、答辯等方式進行全面評議和審查。

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