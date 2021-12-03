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京滬告急 哈爾濱主動檢測陽性獎萬元 外界：鼓勵染疫？

中國新聞組／北京3日電
內蒙古滿洲里民眾12月1日冒著低溫，接受第四輪大規模核酸檢測。（新華社）
內蒙古滿洲里民眾12月1日冒著低溫，接受第四輪大規模核酸檢測。（新華社）

北京、上海新冠疫情再拉警報。北京時隔15天後再出現1例在海淀區，患者來自哈爾濱，疫源恐來自內蒙；上海浦東新區也新增2例，又添一醫院停診。為鼓勵民眾進行核酸檢測並達到「清零」目標，哈爾濱官方祭出「主動檢測為陽性者獎勵1萬元」的新政，引發輿論質疑「這是在變相鼓勵大家染新冠換現金？」。

據國家衛健委統計，2日0—24時，31個省和新疆生產建設兵團報告新增確診本土病例80例，其中內蒙古56例在呼倫貝爾市；黑龍江10例在哈爾濱市；雲南10例在德宏傣族景頗族自治州；上海2例在浦東新區；北京1例在海淀區；陝西1例在咸陽市。

中央社報導，北京市通報的本土陽性反應者，28日晚間自哈爾濱進入北京海淀區。海淀區政府已要求與這名病例「時空交集」者須及時報告，並暫時居家不要外出。這是北京時隔15天沒有出現確診病例或核酸檢測陽性反應者後，再度檢出陽性反應者。上海和北京又通報出現本土確診病例，上海復旦大學附屬金山醫院昨暫停門急診醫療服務。

中國國家衛生健康委主任馬曉偉日前強調，現階段中國疫情防控策略仍將堅持「動態清零」策略不動搖，並指出「動態清零」是中國控制疫情的「法寶」。哈爾濱官方為鼓勵民眾進行核酸檢測以達到清零目標，昨天發布公告稱，對主動進行核酸檢測以及自覺身體不適，主動前往醫療機構就診並說明情況，核酸檢測結果為陽性的人員，經核實後獎勵1萬元。

但這項獎勵措施引來網民兩極看法。有網民肯定，認為檢測後呈陽性有錢拿，可達鼓勵市民積極性和節省人力的效果。但也有不少網民認為「重賞之下，必有新冠」，擔心有人會為了獎勵故意感染病毒；也有人問，不主動上報不是犯罪的嗎？主動還得獎勵？

隨著美國也出現首例Omicron病毒確診者，目前全球至少有24個國家和地區發現該毒株。國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉2日接受央視新聞採訪時透露，中國正在快速推進針對Omicron的疫苗研發。

北京 檢測 疫情

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