從小就被叫「大力士」 四川00後女保鏢暴紅

訓練中的張美麗。（紅星新聞）

00後的女保鏢張美麗近日登上熱搜，一畢業就當私人保鑣的她，在網路上流傳的影片中，眼神犀利、身姿颯爽，吸引眾多網友評論點讚，紛紛封她為「最颯女保鏢」。

紅星新聞報導，事實上，張美麗並非她的真名，而是她入行後的化名。張美麗生於2000年5月，自小在四川省自貢市富順縣東湖鎮長大，父母常年在外打工，她和哥哥由奶奶帶大。張美麗從小偏男生性格，從小幹農活做家務，小時候掰手腕，好多男生都不是她的對手，還獲得了「大力士」的綽號。

不只這樣，張美麗喜歡武俠片，偶像是李連杰 、甄子丹 、成龍等功夫明星，她從成都體育學院散打專業畢業後，不顧父母反對毅然北漂，正式入行以後，21歲的她已完成10餘項公司安排的安保任務，最終夢想是成為「中國第一女保鏢」。她說，近幾年暫不會考慮談婚論嫁，想打拚幾年事業再說。

據報導，今年8月，張美麗來到位於北京 懷柔的天驕特衛訓練營，開始入職培訓，她是唯一的女學員，但一點不遜色於其他男學員，在班裡，她的搏擊格鬥能力處於中上水平。10月中旬，張美麗順利結業，成為一名女保鏢。她說自己的夢想是成為一名優秀的保鏢，然後在四川老家城裡買套房，讓父母和奶奶都能住上新房。