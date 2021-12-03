長城「可樂男孩」 40年後…他五官都沒變

黑建濤和中國國家地理出版名為《時間的力量——改革開放40年影像集》，書的封面，正是詹姆斯的那張照片。(取材自都市快報)

一張穿軍裝小男孩在長城上捧著一罐可樂的照片火遍全球，「紅色中國的第一罐可樂」照片還曾登上國家地理雜誌；近日這個手捧可樂的男孩又上了熱搜，年已不惑的他隨手拿著一本中國國家地理，一旁15歲的兒子則捧著一瓶國產飲料。

都市快報報導，照片中的男孩叫做黑建濤，那年他才9歲，拍攝於1979年的八達嶺長城，攝影 師是法國人詹姆斯·安丹森。黑建濤說，「那是北京 的3月，我還穿著軍綠色的小棉襖。1979年1月1日，中美兩國正式建立外交關係，攝影師應該是來自西方的新聞記者。」

黑建濤回憶當時，他說攝影師一看到他就很有興趣，便遞給他一罐紅色的飲料，拍下了這張照片。拍完後雙方再也沒有音信，一晃就是40多年，黑建濤和家人一直無緣見到這張照片。

再次看到自己在長城上的照片是40年後。2018年，中國國家地理雜誌出版了一本名為「時間的力量——改革開放40年影像集」，書的封面正是詹姆斯拍的那張照片。

有不少網友留言問黑建濤：那時的可樂口感比現在好嗎？他回答，「太久啦！只記得喝第一口嚇了一跳，看我表情就知道。」

2019年3月12日，加勒比海島國格林納達駐中國大使ABBIE聯繫到他，黑建濤才知道，為了找他，可口可樂 用了近半年時間。「他們通過外交部門，聯絡到格林納達駐中國大使館。我有些工作在格林納達有項目運作。大家一看，都樂了：這不就是黑總嘛，從小到大都沒變化。」

有趣的是，照片裡小男孩握住可樂罐的小手指有一個特殊的弧度，黑建濤拿起一聽可口可樂，手指的弧度，和他小時候一模一樣。