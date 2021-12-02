東莞床墊品牌找「洋老頭」代言 證監會質疑虛假宣傳

慕思常年用外國人代言廣告，樹立高端豪奢床墊品牌。（取材自觀察者網／廣告截圖）

「廣告上的洋老頭，到底是誰？」常年用外國老頭代言廣告，樹立高端豪奢床墊品牌的慕思家居，去年開始開啟IPO之路，但卻遭到證監會質疑是否存在虛假宣傳。

觀察者網報導，證監會日前公開「慕思健康睡眠股份有限公司首次公開發行股票 申請文件反饋意見」，其中提問慕思廣告中的外國人Timothy James Kingman，與發行人產品的關係，及發行人是否對外宣傳Timothy James Kingman，是否存在虛假宣傳；Timothy James Kingman是否許可第三方使用其其他照片，是否存在糾紛或潛在糾紛。

2020年慕思砸了3.96億（人民幣，下同）廣告，卻不能為所有員工繳納五險一金。還有經銷商舉報其涉嫌偷稅……。正值衝刺IPO之際，證監會要求：「如未能按期提交反饋意見，我會將予終止審查。」

慕思早期網頁顯示，廣告上的白鬍子老頭子是來自法國的睡眠專家。（取材自觀察者網／廣告截圖）

慕思早期網頁顯示，廣告上的白鬍子老頭子是來自法國的睡眠專家。整個品牌儼然一副「歐洲血統，床品高奢」的身態。「慕思健康睡眠股份有限公司招股說明書」（申報稿）顯示，慕思股份的大本營在東莞、基本盤在中國，且慕思的兩位創始人王炳坤和林集永均在中國出生且為中國國籍。始創於1868年的「法國品牌」，竟完全是東莞創造，流淌著「中國血」。

證監會在反饋意見中指出：僅在2020年，慕思廣告費就高達3.96億元，占其銷售費用的36%。2020年慕思床墊的平均單位成本只有855元，今年上半年也不過為916.19元。但查閱電商 平台上的慕思床墊售價，有的高達上萬。