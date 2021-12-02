四川布鞋奶奶病逝 縫鞋贈兵40年累計送出1.3萬雙

「布鞋奶奶」唐明現給消防員送布鞋和鞋墊。（取材自紅星新聞）

四川省攀枝花市有一位「布鞋奶奶」，名叫唐明現，40年來每年都親自給部隊子弟兵送去親手做的布鞋、鞋墊。「布鞋奶奶」1日病逝，享年81歲。據統計，40年來她累計送出了1萬3000多雙布鞋、鞋墊。

來源：YouTube

封面新聞報導，唐明現這位出生農村、在礦區工作一輩子、家庭並不富裕的老太太，從1982年開始，每年都會為部隊官兵親手縫製布鞋和鞋墊，寄往全國各地多個部隊。

唐明現家裡破舊的牡丹牌老式縫紉機已用了40年。（取材自四川在線）

1982年，那時在當清潔工的她，用撿破爛存下來的80元錢，買了一台縫紉機，在廠區裡免費幫工人縫補衣物。「那時，全國都在擁軍，我也很想為部隊戰士們做點什麼。」從此，唐明現納布鞋的手再也沒有停過，每年「八一」建軍節前夕，她都會郵寄或親自送布鞋給當地及外地的武警戰士、消防指戰員。大家都親切地稱她為「布鞋奶奶」。

「布鞋奶奶」縫製的鞋墊。（取材自紅星新聞）

退休 後，她戴著老花眼鏡繼續縫補。去年3月和4月，唐明現先後分兩次做了白內障清除手術，可她做布鞋的激情不減反增，從前幾年每年計畫做300餘雙增至600餘雙。已退休的女兒們也加入了做布鞋的行列。

據四川在線報導，唐明現過世前已趕製200多雙布鞋計畫春節送出。她曾說，「我如果走了，還有我的老頭子，我的女兒。我的布鞋，他們都會幫我繼續做下去。」