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中國新病例8成本土 冬奧運動員禁入京 北京居民 「回京難」

中國新聞組／北京2日電
內蒙古滿洲里疫情防控，已展開大規模核酸檢測，並採取多項措施保障物資供應。（新華社）
內蒙古滿洲里疫情防控，已展開大規模核酸檢測，並採取多項措施保障物資供應。（新華社）

中國新冠疫情再次反彈，過去兩天新增的確診病例中，約八成屬本土病例，患者均在距北京400多公里的內蒙古。隨著北京冬奧臨近，北京居民稱，當地已實施嚴格管控，不僅居民離京容易回京難，已抵達中國的外籍冬奧運動員也被禁止進京，目前安排入住外圍的張家口酒店。

中國新冠疫情近日再次反彈，以11月30日為例，當天新增113宗新型肺炎確診個案，八成屬本土病例；12月1日新增73例，其中本土53例，本土病例均在內蒙古。官方初步判斷，病毒是經境外入境貨物帶入，再以「物傳人、人傳人」方式擴散。

自由亞洲電台報導，隨著北京冬奧臨近，為嚴防疫情擴散至場館，當地居民稱，官方正在北京實施嚴格管控。報導引述當地一位與運動員有接觸的方小姐透露，有已抵達中國的冬奧運動員被安排入住張家口酒店，未被允許進入北京。

方小姐說，其實從11月份就開始嚴控了，已經有外國運動員陸續到了中國，只不過沒有被准許進入北京奧運村，住在外圍張家口的酒店裡。

由於內蒙古首府呼和浩特距北京僅400多公里，政府為確保冬奧會如期舉行，已經全面加強疫情防範工作，確保明年2月4日冬奧會如期開幕。報導引述方小姐說，包括中風險地區的包裹被禁止進京，北京的居民也離京容易、回京難。

報導並引述北京豐田區居民孫女士表示，京城正實施嚴厲的管控，小區人員挨家挨戶敲門，問有沒有打疫苗，並派員挨家動員接種疫苗。進入北京要有48小時內的核酸檢測陰性證明，還要有北京健康碼，「你曾去過哪裡都要一清二楚」。

北京 疫情 運動員

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