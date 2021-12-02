電視劇摔壞Nokia手機 網嘲：編劇沒經歷那時代

「兩個人的世界」由郭京飛、王珞丹主演。（取材自微博）

Nokia（諾基亞 ）手機 已遠離主流視野多年，近日由郭京飛、王珞丹主演的中國電視劇「兩個人的世界」又使它重回關注焦點。劇中Nokia 3100手機掉在地上後踩了一腳就壞的劇情，引來網民揶揄「編劇一定沒經歷過諾基亞時代」，因為「『諾基亞不可能一摔就壞』是常識」。

香港 01報導，「兩個人的世界」上月中播出，影片開頭便把時代背景設置在受「SARS」肆虐的2003年，其中王珞丹飾演的李文嘉和郭京飛飾演的許東陽在一輛具有病例的巴士上相識，之後被一同拉去隔離。

當時初到上海的許東陽打算借李文嘉的手機向家人報信，誰知現場場面太亂，該Nokia 3100手機被人撞掉在地，再被踩了一腳，隨即變壞。隨後，男女主角為了修好手機而結緣，後續一系列故事情節由此展開。

據報導，該劇因並未在優愛騰芒（優酷、愛奇藝、騰訊視頻、芒果TV）四大影片平台上架，故此前網絡討論度一直不高，後來卻因為Nokia手機橋段而成為熱點。

不少網民紛紛揶揄劇組人員缺乏常識，對Nokia手機的堅硬耐摔一無所知，並稱「編劇一定沒經歷過諾基亞時代」、「不允許這樣侮辱諾基亞」，「諾基亞怎麼可能摔壞，諾基亞可是塊磚，砸完人還能繼續使用的呢」、「說真的，大學時候我用諾基亞砸過小釘子，因為手邊沒有趁手工具。」、「那時候我媽的諾基亞被我爹摔散架了，我撿起來武裝好還能用。」、「我的諾基亞摔壞了三次屏，然而通話質量都是槓槓的。」

也有人替編劇說話，認為編劇也未必在劇本寫出手機牌子，責任應歸到道具組身上。