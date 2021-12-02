幣安創始人趙長鵬身價900億美元超越鍾睒睒 躍華人首富

幣安創始人趙長鵬身價900億美元，擠下農夫山泉董事長鍾睒睒，成為華人首富。（取材自幣安官網）

全球最大加密貨幣 交易所幣安(Binance)創始人趙長鵬身價已達900億美元(約人民幣5733億元)，擠下農夫山泉董事長鍾睒睒，成為華人 首富，並躋身全球十大富豪之列。

鉅亨網報導，美國富比世 (Forbes)雜誌11月初公布中國富豪榜單，中國首富由農山泉董事長鐘睒睒拿下，身價為4244億人民幣(約666億美元)。字節跳動張一鳴3825億元、寧德時代創始人曾毓群3272億元、騰訊創始人馬化騰3162億元，緊隨其後。

根據中國「財經」雜誌11月30日報導，幣安估值將達到3000億美元，其創辦人趙長鵬持有30%的幣安股份，換算身價達到900億美元。換句話說，趙長鵬的身價已超越鍾睒睒，並躋身全球十大富豪之列。

幣安成立僅四年，已成世界最大加密貨幣交易所，在全球擁有3000名員工，日交易額達到760億美元，比其他四個最大的競爭對手加起來還要多。內部人士透露，按照目前交易規模，幣安估值將達到3000億美元。

不過，趙長鵬1日在推特發文做出回應，「如果我以1美元的價格將公司0.01%的股權出售給某人，則該公司價值1萬美元；如果我發行1兆供應量的代幣，並將其中一個以1美元的價格賣給某人，那麼我就有了1兆美元的代幣。沒有流動性的估值意義不大。」

趙長鵬日前曾表示，擬捐出多達99%的自身財富，並稱自己財務自由不需要很多錢。

對此，網友反應也不如以往一樣熱烈祝賀。有不少網友表示，這樣一比較，互聯網都算實業了。

根據過往報導，出生於江蘇、今年44歲的趙長鵬是加拿大籍華人，在加密貨幣領域有很高的影響力，被圈內人稱為「CZ」。2018年2月富比世發布首個數位貨幣領域富豪榜，當時趙長鵬名列第三、身家估值11至20億美元，為前十名當中唯一的華人。