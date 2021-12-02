微博禁用暱稱「二貨、SB、癟三、娘炮」 限1周內改名

微博1日公告用戶暱稱監管新規。(取材自知乎)

為塑造清朗、和諧的網路空間，在北京 當局持續推出監管新規下，社交平台微博 1日宣布，用戶暱稱中帶有明顯低俗或侮辱性詞彙組合的，如「二貨、SB、癟三、娘炮」等，即日起限時一周內更改，否則將予以刪除和禁言處罰。公告一出，許多網友惶恐提問「我的可以嗎？」

來源：YouTube

微博指稱，此舉是為深化落實網路文明建設相關要求，持續推進「清朗」行動，優化社區氛圍環境。

微博表示，站方要求暱稱中帶有明顯低俗或侮辱性詞彙組合的，如「二貨、SB、癟三、娘炮」等，即日起限時一周內更改暱稱，截至日期為12月8日，未按要求更改的賬號，將予以刪除暱稱及階段性禁言處罰。

微博還說，將切實履行企業主體責任，依照網路文明準則，積極引導用戶文明用網、文明上網，推動網路文化良性發展，共同營造文明健康的網上精神家園。

公告並稱，「網路文明建設需要從每一處細節入手，堅持不懈、久久為功，形成良好文明社區生態」。

值得注意的是，11月29日，微博才剛宣布赴香港上市計畫。根據公開內容，微博將發售1100萬股股份，每股最高公開發售價為港幣388元（約49.7美元），募資規模最高至港幣42.6億元，掛牌日預計為12月8日。

公告一出，立刻在微博引發熱議。網友多認為公告定義不清，還有多名網友舉報一些詛咒、辱罵特定人士的暱稱也應處理。

多名網友擔憂自己的暱稱違規，因此向微博管理員提問。其中，「屁話小圖」問：「帶屁可以嗎…」；「別放臭屁」提問：「我的可以嗎？」引發多名暱稱涉及相關字眼的網友熱烈討論。

中國今年推出「清朗」專項行動，持續清洗「網路亂象」。據鳳凰網報導，此前出重拳整治飯圈（粉絲圈），豆瓣網就有多個「吃瓜小組」名字變為未命名。這些小組是八卦 爆料的「重災區」，也是不少大規模網路輿論事件的發源地。

報導引述相關知情人士透露，豆瓣多個小組改名是為了回應「清朗」飯圈亂象整治專項行動。相關要求表明，小組新名稱將不能再含有「吃瓜」、「爆料」、「拉踩」等誘導集中八卦爆料、拉踩引戰等內容。