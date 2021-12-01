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6年掙百萬 杭州外賣小哥拚全款買房 年接2萬多單

中國新聞組／北京1日電
一單接一單，陳光進活得踏實有奔頭。（取材自「飯點資訊」）
一單接一單，陳光進活得踏實有奔頭。（取材自「飯點資訊」）

為了在杭州全款買房，80後陳光進從2015年踏入外賣行業，當了六年騎手的他儼然成了「杭州活地圖」，終於掙到人民幣100萬。當他看到銀行卡裡的存款積累到了七位數，心裡一動，開著電動車奔赴下一單。

「真實故事計劃」報導，初中畢業的陳光進是杭州最早的一批騎手，在杭州的美團騎手裡排名常是第一，有一年他送了兩萬多單外賣，若以每單服務一個顧客來計算，他服務的顧客可以繞西湖三圈。他給自己立了條規定，「每天最少要賺500元才能回家，一個月至少賺1萬5000元」。

陳光進為了能更迅速接單，不走手機導航的「大路」，而是走更快更短的小路；他晚上一回到家裡就研究地圖，把大路、小路都記在腦子裡，沒多久腦袋就比導航管用了。杭州近幾年四處在修地鐵，陳光進連路上的每一個坑坑窪窪都能輕易避開。

除夕單價高，連續幾年的除夕夜陳光進都沒休息過，最多跟家人吃個團圓飯，吃完就出去繼續跑。2020年疫情期間的春節，陳光進連續兩個月月入三萬元，整整六萬元相當於老家多數同齡人大半年的收入。

陳光進的妻子陳小娟聽到丈夫存到100萬時有些詫異，尤其是丈夫拿出手機裡的銀行短信給她看的那一刻，「感覺還是很不一樣。」

陳光進當了六年騎手，終於賺進100萬人民幣。（取材自「飯點資訊」）
陳光進當了六年騎手，終於賺進100萬人民幣。（取材自「飯點資訊」）

陳光進跑完夜單回家，妻子準備出門上班了。（取材自「飯點資訊」）
陳光進跑完夜單回家，妻子準備出門上班了。（取材自「飯點資訊」）

陳光進攜妻帶子在杭州搬過八次家，房租從800漲到3000多。有時一年搬一次，剛熟悉一個地，又要走了。

今年5月，陳光進看了一套離蕭山很近的房子，全款150萬，不到110坪。有三個房間，交通方便，以後還能給兒子做婚房。銀行員工表示，若貸款買下，利息要100多萬，夫妻二人嚇一跳，打算再存兩年錢，全款買房。

在已經賺了100萬的騎手陳光進的眼中，杭州是一個付出就有回報的城市，城市快速向前跑著，自己更要加快腳步才能跟得上、站得住。

即使要去杭州最邊緣的蕭山買房安家，但一想到未來，陳光進感覺自己很快就是一個杭州人了。

「不過，還差得遠啊。我每天這麼努力跑，就是想在杭州有一個自己的家。」那天下午，他站在房間門口說，陽光剛好罩在他身上。

「我們的房子，一定要有陽光。」身旁的陳小娟補充道。

陳光進當了六年騎手，終於賺進100萬人民幣。（取材自「飯點資訊」）
陳光進當了六年騎手，終於賺進100萬人民幣。（取材自「飯點資訊」）
陳光進送完夜單後回家休息。（取材自「飯點資訊」）
陳光進送完夜單後回家休息。（取材自「飯點資訊」）

手機 地鐵 貸款

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