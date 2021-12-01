江蘇凶宅曾推試睡直播 降價打8折拍出

不少網民為主播試睡的行為表示佩服。（視頻截圖）

江蘇蘇州一處凶宅拍賣 ，為了證明「凶宅不凶」，曾進行試睡直播，雖然引起話題，但第一次拍賣始終無人問津。日前，該凶宅降價後開啟第二次拍賣，最終以128.5萬元（人民幣，下同，約20萬美元）成交。

香港 01報導，該凶宅因屋主生前賭博欠下債務，最後選擇燒炭自殺。作為遺產的一部分，該凶宅是由屋主的妻子和小孩繼承，也仍在正常居住中。其後債主起訴至法院，要求繼承人在繼承遺產的範圍內承擔責任，判決生效後案件進入執行程序，該凶宅遂作為遺產中重要的部分進行司法拍賣。

為證明「凶宅不凶」，有關方面特意在第一次拍賣24小時前舉行「凶宅試睡」直播。對於流拍的原因，法院工作人員稱，除了對「凶宅」心存顧忌之外，也有可能是價格方面沒有達到預期，「有的法院在處置凶宅時打折力度很大，而我們這次只是按照正常的拍賣流程進行打折。」

首次拍賣起拍價為120萬元，保證金24萬元，加價幅度6000元，但因為沒有人報名競價而流標。

第二次拍賣，起拍價降為96萬元，保證金19萬元，加價幅度5000元。經過近一天的時間，終於有人開始出價，經過16次延時後，最終以128.5萬成交。