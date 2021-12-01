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500斤網紅戴呼吸機吃播？網憂短命…朋友澄清：謠言

中國新聞組／北京1日電
在一次吃播當中，胖猴子在等上菜時睡著了，醫師提醒，這是肥胖過度的預警信號。（取材自微信）
在一次吃播當中，胖猴子在等上菜時睡著了，醫師提醒，這是肥胖過度的預警信號。（取材自微信）

31歲網紅「胖猴仔」體重高達500多斤（約250公斤），被傳為了吃播仍在暴飲暴食，身體健康告急，甚至用上了呼吸機，引發網友擔心其生命安全。胖猴仔的朋友回應，傳言均為謠言，胖猴仔身體沒問題，暫時不會更改吃播，未來一定減肥。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，11月20日起，多個視頻稱，胖猴仔身體健康不容樂觀，體重已高達數百斤，但仍在堅持吃播。視頻還比較今年3月去世的吃播網紅「泡泡龍」，去世前臉部出現明顯黑斑，而胖猴仔也有類似的黑斑，讓人擔心其身體健康。

一條短視頻稱，經紀人透露，胖猴仔因健康情況堪憂，準備了三台呼吸機，「不直播時就要不停吸氧……時間不長了，怕撐不到過年了」。視頻還稱，胖猴仔簽了合同，不想吃不行，其父母也支持他吃播賺錢，而胖猴仔也養成了「不吃就難受」的習慣，乾脆繼續吃播掙錢，「如果出了問題還能治病」。

胖猴子的吃播內容多以高脂肪、高蛋白質的肉食為主。（取材自微信）
胖猴子的吃播內容多以高脂肪、高蛋白質的肉食為主。（取材自微信）

據了解，胖猴仔在網上擁有161萬粉絲，發布416個視頻，內容多為食用20斤的牛肉、草魚，14斤的帝王蟹等美食，食物分量巨大，甚至不乏鴕鳥腿、鱷魚等。

在他新一期視頻中，能看到他體型肥胖，明顯能聽到其說話時喘息聲較重。

胖猴子的吃播內容多以高脂肪、高蛋白質的肉食為主。（取材自微信）
胖猴子的吃播內容多以高脂肪、高蛋白質的肉食為主。（取材自微信）

不過，胖猴仔的朋友侯先生表示，網上關於「用上了呼吸機」等傳言，「都是謠言」。侯先生說，「他身體沒問題」。目前，暫不更改視頻吃播內容，「後期肯定會減肥，但是什麼時候減不一（說不）定。」

紅圈處疑為胖猴子所使用的呼吸機。(取材自遊戲新聞)
紅圈處疑為胖猴子所使用的呼吸機。(取材自遊戲新聞)

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