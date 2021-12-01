萬元羽絨服商標繡錯 「加拿大鵝」中國門店拒退貨挨轟

賈女士買到的「加拿大鵝」羽絨服。（取材自新聞晨報）

繼虛假宣傳被罰45萬，「加拿大鵝 」又登熱搜榜。上海市民賈女士今年10月在上海某商場「加拿大鵝」專門店，購買一件羽絨服，價格為1萬1400元（人民幣，下同，約1790美元）。回家後發現「加拿大鵝」商標繡錯，中心太陽處多繡一根弧線。賈女士拿到店內退貨竟被拒，店員稱公司規定「中國大陸地區專門店售賣的貨品均不得退貨」。

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每日經濟新聞報導，賈女士將此一消費糾紛投訴媒體，立刻登上微博熱搜。賈女士反映，她在商場買回這件羽絨服，發現不僅商標繡錯，還縫線粗糙，掛著許多長長短短的線頭。衣服口袋內布料邊緣沒有包邊，有脫線現象，面料也有陣陣刺鼻的味道。

賈女士說，在付款前，店員對於購買的商品不能退款退貨等沒有任何告知。但當她刷完信用卡後，店員遞給她一張紙，抬頭為「更換條款」，要求簽名。由於不簽名，就不能拿衣服，賈女士當時只能在這份條款上簽了字。

事後，賈女士回到門店要求退貨，店員就用這分「更換條款」為由拒絕退貨，堵住了消費者的維權路。並在賈女士與門店、商家，甚至通過郵件與總公司溝通中，都以此條款為由拒絕。

「加拿大鵝」商標繡錯，中心太陽處多繡一根弧線。（取材自每日經濟新聞）

賈女士說，店長稱，「沒有權力退貨，需要總公司層面來解決」。向店長要總公司的電話，對方卻拒絕提供

賈女士寫了一封郵件，並將衣服的細節照片等憑證，發給加拿大鵝的檢測 中心郵箱。但隨後，總公司在回信中告知，加拿大鵝方面不通過照片提供產品認證。

對此，「加拿大鵝」門市拒絕採訪，對方回覆，門店只有銷售權，產品問題需要直接找總公司來溝通。

北京 三里屯門店店員表示，正常實體店鋪出售貨品不能退，因為顧客是看到實物購買的，所以不能退，14天之內可以換貨一次。店員表示，線上比如淘寶店看不到貨，可以7天無理由退貨。

對此消費糾紛，央廣網發表評論文章指，用地域區別來對待消費者，這樣的「雙標」必定不被中國法律所容。