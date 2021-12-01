我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

萬元羽絨服商標繡錯 「加拿大鵝」中國門店拒退貨挨轟

中國新聞組／北京1日電
賈女士買到的「加拿大鵝」羽絨服。（取材自新聞晨報）
賈女士買到的「加拿大鵝」羽絨服。（取材自新聞晨報）

繼虛假宣傳被罰45萬，「加拿大鵝」又登熱搜榜。上海市民賈女士今年10月在上海某商場「加拿大鵝」專門店，購買一件羽絨服，價格為1萬1400元（人民幣，下同，約1790美元）。回家後發現「加拿大鵝」商標繡錯，中心太陽處多繡一根弧線。賈女士拿到店內退貨竟被拒，店員稱公司規定「中國大陸地區專門店售賣的貨品均不得退貨」。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，賈女士將此一消費糾紛投訴媒體，立刻登上微博熱搜。賈女士反映，她在商場買回這件羽絨服，發現不僅商標繡錯，還縫線粗糙，掛著許多長長短短的線頭。衣服口袋內布料邊緣沒有包邊，有脫線現象，面料也有陣陣刺鼻的味道。

賈女士說，在付款前，店員對於購買的商品不能退款退貨等沒有任何告知。但當她刷完信用卡後，店員遞給她一張紙，抬頭為「更換條款」，要求簽名。由於不簽名，就不能拿衣服，賈女士當時只能在這份條款上簽了字。

事後，賈女士回到門店要求退貨，店員就用這分「更換條款」為由拒絕退貨，堵住了消費者的維權路。並在賈女士與門店、商家，甚至通過郵件與總公司溝通中，都以此條款為由拒絕。

「加拿大鵝」商標繡錯，中心太陽處多繡一根弧線。（取材自每日經濟新聞）
「加拿大鵝」商標繡錯，中心太陽處多繡一根弧線。（取材自每日經濟新聞）

賈女士說，店長稱，「沒有權力退貨，需要總公司層面來解決」。向店長要總公司的電話，對方卻拒絕提供

賈女士寫了一封郵件，並將衣服的細節照片等憑證，發給加拿大鵝的檢測中心郵箱。但隨後，總公司在回信中告知，加拿大鵝方面不通過照片提供產品認證。

對此，「加拿大鵝」門市拒絕採訪，對方回覆，門店只有銷售權，產品問題需要直接找總公司來溝通。

北京三里屯門店店員表示，正常實體店鋪出售貨品不能退，因為顧客是看到實物購買的，所以不能退，14天之內可以換貨一次。店員表示，線上比如淘寶店看不到貨，可以7天無理由退貨。

對此消費糾紛，央廣網發表評論文章指，用地域區別來對待消費者，這樣的「雙標」必定不被中國法律所容。

羽絨服縫線粗糙，掛著許多長長短短的線頭。（取材自新聞晨報）
羽絨服縫線粗糙，掛著許多長長短短的線頭。（取材自新聞晨報）

加拿大鵝 北京 檢測

上一則

廣西惡漢「開車隨機性侵」 撞死夫婦倆 抱走人妻姦屍

下一則

日本挺北京冬奧 將派逾200代表團參加

延伸閱讀

維權？中國潼關肉夾饃、胡辣湯等小吃店家被告商標侵權

維權？中國潼關肉夾饃、胡辣湯等小吃店家被告商標侵權
荷姆斯盜商標 稱非我本意 承認未經輝瑞、先靈葆雅允許

荷姆斯盜商標 稱非我本意 承認未經輝瑞、先靈葆雅允許
駭客入侵FBI外部電郵系統 寄假郵件警告可能網攻

駭客入侵FBI外部電郵系統 寄假郵件警告可能網攻
加拿大鵝口罩賣1000元 網酸抽智商稅

加拿大鵝口罩賣1000元 網酸抽智商稅

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12
經過比對，確認這些雨衣就是由失聯人員攜帶的物資。（視頻截圖）

沒經費？4人命喪哀牢山 穿輕便雨衣 每件0.4元一刮就破

2021-11-24 07:00

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣