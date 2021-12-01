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入境貨物播疫? 不到4日逾70例確診 內蒙滿洲里停航停運

中國新聞組／北京1日電
內蒙古滿洲里市11月30日舉行第三輪的全市核酸檢測工作，圖為11月28日，民眾進行第一輪的核酸檢測。 （中通社）
內蒙古滿洲里市11月30日舉行第三輪的全市核酸檢測工作，圖為11月28日，民眾進行第一輪的核酸檢測。 （中通社）

中國本土疫情未見趨緩，時隔一年，內蒙古自治區滿州里市疫情又起，截至昨日下午2時，新增確診病例34例，自11月27日爆發確診病例後，累計已有73例，滿洲里昨早展開第3輪大規模病毒核酸檢測。目前，滿洲里全面停航停運。當地官員表示，本次疫情初判為境外貨物傳入病毒，當地疫情的社區傳播風險較高。

滿洲里市新冠肺炎疫情防控指揮部稱，為全面加強口岸疫情防控，有效阻斷境外疫情透過進口貨物傳播，自12月1日起，滿洲里鐵路口岸暫停進口非貨櫃包含木材、煤炭、礦粉、化肥、紙漿、非金礦、農副產品及其他品類需要人工裝卸的貨物。

自由亞洲電台報導，為阻斷新冠疫情持續擴散，中國中斷了二連浩特和綏芬河市兩個邊境城市的鐵路服務，以減少疫情由蒙古或俄羅斯輸入的風險。

目前中國疫情比境外許多地區要小得多，在被批為「暴力清零」政策底下，所有出現疫情的中國城市一律實施旅行限制，並關閉公共場所。國家當局發誓要加強邊境地區的病毒控制，要求在陸地港口、航班和船舶上嚴格執行進口貨物的預防措施。

新京報報導，此時距離內蒙古上一輪疫情平息（病例清零）剛剛過去不到兩天，距離滿洲里的上一輪疫情剛好過去一年。11月28日，國家衛健委、國家疾控局再次向內蒙古派出工作組指導疫情處置工作。

滿洲里市居民進出受到嚴格限制，所有人員、車輛禁止離開滿洲里。自11月27日起，滿洲里市航班、火車、長途汽車、出租車、城市公交已全面停航停運。公安部門已對全市各交通道路和市區出入口進行嚴格管控。

滿洲里西郊機場工作人員表示，滿洲里機場11月27日執行「只進不出」，11月28日開始進出航班全部取消，何時恢復未知。

此外，滿洲里市副市長宋吉祥指出，本輪疫情涉及的前三名病例的病毒全基因組序列與國內此前疫情的同源性低，顯示本次疫情是由一起新的境外移入源頭引起。

宋吉祥稱，該三名病例均有接觸進口貨物的可能，經過大量走訪、調查、研判，綜合考慮國家疾控病毒檢測及基因測序情況，初步分析本次滿洲里疫情為境外入境貨物攜帶病毒，透過「人傳人、物傳人」方式導致疫情傳播擴散。

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