中疾控：國產疫苗、試劑 可抗Omicron

中國官方宣稱，中國製的主流核酸檢測試劑仍可有效驗出Omicron變異毒株。（取材自21世紀商業評論）

新冠病毒南非變異株Omicron e（奧密克戎）正於全球擴散，中國疾控中心病毒病預防控制所所長許文波表示，中國現有疫苗 可有效應對Omicron變異株，可以降低重症和死亡比例，而Omicron變異株的突變位點，不影響中國主流核酸檢測 試劑敏感性和特異性。

綜合本報系聯合報、大公報報導，許文波昨日在中國國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，Omicrone變異株突變的區域主要集中在S蛋白的高變異區，並不位於第八版「新型冠狀病毒肺炎防控方案」公布的核酸檢測試劑盒的引物和探針靶標區域（中國CDC病毒病預防控制所設計並在2020年1月21日在網站向全球公布共用的ORF1ab基因和N基因）；在ORF1ab基因和N基因檢測靶標這個區域基因未發生突變。

許文波表示，雖然該變異株的氨基酸累加突變，但是疫苗仍然有效，可以降低重症和死亡的比例，病毒不可能完全突破免疫屏障，因為除抗體免疫外，還有T細胞免疫。中國針對奧密克戎變異株已經做好了包括滅活疫苗、蛋白疫苗、載體疫苗等多條技術路線的前期技術儲備和研究，部分企業已經開始相關前期設計。

據報導，稍早前，中國多家生物科技公司表示其相關產品仍可有效檢出Omicron病毒。包括之江生物與碩世生物均表示，針對病毒變種毒株最新動態，他們的核酸檢測試劑盒針對上述變種株均不會出現脫靶和漏檢，可有效保證檢測特異性、準確性與靈敏度，確保新冠核酸檢測試劑對目前病毒株的檢出能力。東方生物則表示，公司現有核酸檢測試劑對新變種毒株仍有效。

此外，中國累計完成新冠疫苗全程接種人數已達11億1050.6萬，官方昨日強調要加快推進老年人疫苗接種。

疫苗研發專班工作組組長、國家衞生健康委科技發展中心主任鄭忠偉表示，中國60歲以上老人總數達2.64億人，現在還有大概20%左右，也就是5000萬左右老人還沒有接種新冠病毒疫苗，相當於中等規模國家的人口數量，只有全面提高老年人的接種率才有可能為中國疫情防控贏得主動，呼籲老年人加快接種「應接盡接」，同時適時接種加強針。